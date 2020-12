Spre deosebire de preşedinte, se pare că mutarea de pe 1600 Pennsylvania Avenue, nu-i displace deloc Melaniei Trump. „Vrea doar să se întoarcă acasă”, dezvăluie surse din interior. La puţine zile după rezultatele electorale, cu discreţie, First Lady a însărcinat un consilier să afle dacă după 20 ianuarie, anul viitor, vor exista ceva fonduri pentru ea.

Melania Trump face deja inventarul bunurilor de la Casa Albă

Dar dacă foştii Comandanţi Supremi pot conta pe un buget pentru propriul birou şi unele cheltuieli pentru călătorii odată ce-şi termină mandatul, soţiile au la dispoziţie doar o pensie de 20.000 de dolari pe lună în cazul decesului soţului. Luând act că va trebui să se bazeze doar pe patrimoniul familiei, Melania Trump face inventarul operelor de artă, mobilelor şi a obiectelor personale care vor fi mutate în locuinţele lor. În special trebuie să se hotărască ce obiecte vor merge în depozite, acelea care vor trebui mutate în mansarda din Trump Tower din New York şi acelea care vor merge la Mar-a-Lago, resortul din Palm Beach, în Florida, care va deveni reşedinţa lor principală. Între timp, potrivit unei surse bine informate, decoratorul de interioare Tham Kannalikham, angajat de Trump în 2017 pentru a redesena încăperile personale din Casa Albă, în ultimele săptămâni s-a concentrat exact asupra proprietăţii sale din Florida.

Melania şi problema Barron

Spaţiul rezervat pentru Donald Trump şi familie în clubul din Palm Beach este considerabil mai mic decât apartamentul pe câteva etaje din Manhattan. Ca să nu mai vorbim de fluxul constant de membri ai clubului care se vor perinda pe la uşa ex-preşedintelui ori de câte ori se vor muta de la piscină, la sala de luat masa sau la spa. Mai e apoi de organizat mutarea lui Barron, băiatul de 14 ani al cuplului prezidenţial, care va termina anul şcolar în Florida şi nu la şcoala din Maryland pe care a frecventat-o în ultimii 3 ani.

Dar nu numai mutarea o ţine ocupată pe Melania, care e foarte concentrată şi pe ereditatea ca First Lady

Ca şi primele doamne care au precedat-o, ia în considerare ideea unei cărţi, chiar dacă nu va fi un text de amintiri ca acela al lui Michelle Obama, „Becoming” şi al Laurei Bush, „Spoken from the Heart”, devenite două bestseller-uri. Melania Trump – potrivit unor surse informate – se gândeşte, dimpotrivă, la o carte ilustrată de fotografii concentrată pe istoria ospitalităţii Casei Albe, sau pe proiecte de design pe care le-a făcut în timp ce era First Lady. Iar despre posibilitatea ca Trump să recandideze pentru Casa Albă, ce gândeşte? Sursele concordă: „N-ar fi deloc încântată!”, relatează Il Gazzettino.