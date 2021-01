Ivanka Trump nu a primit prea bine afirmaţia făcută de tatăl său. Iar de la învestirea președintelui Joe Biden mulți se întreabă cum va fi viitorul familiei Trump.

Ivanka Trump, fiica preferată a tatălui ei, s-a lăudat cu realizările pe care le-a avut în Administrația Trump. Ea și-a descris poziția de consilier la Casa Albă drept „o onoarea” în a sluji țara.

Ivanka a scris pe Twitter: „Sunt atât de mândră de ceea ce am realizat, sunt entuziasmată pentru viitor. Am venit la Washington DC să lupt pentru familiile americane și plec simțind că am făcut asta”.

Mesajul scris de Ivanka vine în contrast cu cel al lui Don Jr. El a încercat să submineze victoria prezidențială a lui Biden.

El a scris: „Vă amintiți în Regele Leu când Scar a înșelat pentru a câștiga titlul de rege? Și pământul mândriei a fost ocupat de hiene? Și toți leii au pierdut tot ce au construit și întreținut? Doar intrebam. Fara motiv…”. A scris fiul preşedintelui Trump cu subînţeles.