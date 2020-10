Sâmbătă, în urma spitalizării, ca măsură de precauție, a lui Donald Trump, Sean Conley, medicul personal al președintelui american – care este contaminat cu noul coronavirus – a indicat că acesta se simte „foarte bine”.

Donald Trump a petrecut noaptea la Centrul Medical Militar Național Walter Reed.

„În această dimineață, președintele se simte foarte bine”, a declarat medical în fața presei. Cu toate acestea, medical rămâne precaut. Trump este „la doar 72 de ore de la diagnostic”.

Doctorul Sean Conley a reamintit că prima săptămână a bolii este cea mai critică. „În acest moment, eu și echipa suntem extrem de mulțumiți de progresele făcute de președinte”.

El a adăugat că „președintele nu a avut febră de mai mult de 24 de ore”.

În plus, Donald Trump nu are nevoie de asistență respiratorie. Nivelul său de saturație cu oxigen este de 96%, potrivit medicului. „Îi monitorizăm funcțiile inimii, rinichilor și ficatului, toate sunt normale. Președintele, în această dimineață, nu folosește oxigen, nu are nicio dificultate să respire sau să meargă”, a spus el.