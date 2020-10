Această decizie a charismaticei Majda Aboulumosha vine la doi ani după ce începuse colaborarea cu televiziunea de divertisment din Trustul Intact. Anunţul demisiei a fost postat de vedeta TV pe pagina personală de Facebook. Alături de Dima Trofin, frumoasa mulatră prezenta matinalul la Antena Stars.

Înainte de a pleca, cea care în urmă cu doi ani a participat la reality show-ul Ferma (Pro TV) nu a uitat să mulţumească foştilor colaboratori, cărora le rămâne veşnic recunoscătoare pentru cum au ajutat-o. „Dragii mei, am primit atâtea întrebări de la voi încât ţin să vă anunţ că am încheiat un nou capitol! Au fost 2 ani cu două proiecte pline de emoţie, în care mi-am pus sufletul şi v-am simţit mereu aproape”, a spus Majda.

Mesaj emoţionant la despărţire

În continuarea mesajului său, fosta coprezentatoare a matinalului de la Antena Stars a completat: „Mulţumesc, Antena Stars pentru toţi oamenii pe care i-am întâlnit, pentru fiecare lecţie primită şi emoţie simţită. Mulţumesc întregii echipe cu care am colaborat şi pentru fiecare zâmbet pe care l-am primit.

Să ştiţi că ceea ce vedeţi voi pe TV este rezultatul a multor oameni (cameramani, make-up artişti, doamnele care au grijă să fie totul dezinfectat şi tu să ai tot confortul, producători, reporteri, o mulţime de oameni care de multe ori nu se vede şi merită toate aplauzele).

Vă doresc să aveţi oameni care să creadă în voi aşa cum am avut eu, şi parte de susţinere necondiţionată. Întotdeauna o parte din mine o să rămână în locurile unde am pus suflet, aşa că ne revedem cu mare drag de fiecare dată. Un nou drum mă aşteaptă, iar eu sunt pregătită să vă ofer întotdeauna emoţie şi iubire. Vă îmbrăţişez şi vă mulţumesc!”

A mai fost o demisie şi în aprilie

A fost a doua demisie pe care vedeta tv a prezentat-o în mai puţin de 7 luni. Amintim că la 8 aprilie 2020, Majda Aboulumosha a decis să demisioneze de la Agenția VIP, emisiune prezentată de Cristi Brancu. În postarea urcată pe Facebook la acea vreme, Majda Aboulumosha a explicat că motivul plecării de la Agenţia VIP era legat de un nou proiect alături de Andrei Ştefănescu.

„Dragii mei, vă mulțumesc mult că-mi sunteți alături, că mă susțineți și îmi doresc să fiți în continuare. De mâine încep un nou proiect alături de Andrei Ștefănescu, pe care îl respect și sunt convinsă că o să facem tot posibilul să vă aducem zâmbete, informații noi și autenticitate”, preciza vedeta de televiziune.

Revenind la viitoare destinaţie a mulatrei, ea ar putea ajunge fie la Kanal D, fie la Pro TV, posturi la care de-a lungul vremii a participat în diverse emisiuni. De asemenea, nu este exclusă nici o mutare la Prima TV, televiziune a cărei conducere nouă şi-a propus să readucă postul în prim-planul pe care l-a pierdut de câţiva ani pe piaţa media din România.

Nici Brancu n-a rezistat la Antena Stars

La 27 august, după 13 ani în care emisiunea lui a fost în top, prezentatorul Cristi Brancu anunţa că a rămas fără show-ul de la Antena Stars. Decizia mai-marilor din Trustul Intact ţinea cont de efectele economice ale pandemiei de coronavirus.

Cristi Brancu a anunţat într-o zi de marţi că că Antena Stars i-a scos emisiunea din grilă, dar că proiectul va fi difuzat în continuare pe YouTube. Bugetul alocat producţiei scăzuse considerabil pe fondul pandemiei de coronavirus. „Spectrul crizei care abia a început a schimbat multe în toate televiziunile din România. Atâtea proiecte de anvergură s-au întrerupt sau nu se vor mai face.

Bugetele s-au schimbat fundamental. A fost o emisiune-fanion a stației vreme de 13 ani și numai spectrul crizei generate de pandemie a decis această pauză lungă. Am aproape 30 de ani de media, așa că decizia a fost acceptată și înțeleasă de ambele părți. Speculațiile legate de vârsta prezentatorilor sunt hilare și neadevărate, puteți verifica acest lucru.

Fiecare business are un plan de afaceri pentru fiecare moment. Restul sunt sentimentalisme și imaturități. Da, am de gând să revin la TV. Cariera mea TV a fost strâns legată de acest trust, mă leagă de acest loc oameni cu care am făcut performanță și am trăit momente minunate. Rămâne prima mea opțiune în carieră. Nu veți regăsi emisiunea din toamnă, dar asta nu înseamnă că nu ne putem întâlni într-un alt proiect viabil”, a spus Brancu.

