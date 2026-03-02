Decizie nefavorabilă pentru primarul suspendat al Mangaliei. Sentința nu e definitivă

Tribunalul Constanţa a decis prelungirea cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu. Decizia nu este definitivă, relatează news.ro.

Primarul suspendat al oraşului Mangalia, Cristian Radu, va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Acesta este trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită şi spălare de bani. Hotărârea a fost pronunţată luni de Tribunalul Constanţa şi nu este definitivă.

Instanţa a stabilit că măsura preventivă este legală şi temeinică şi a respins solicitarea apărării de înlocuire a arestului cu o măsură mai blândă.

Potrivit minutei, judecătorii au decis: „În baza art. 348 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. 4 C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul Radu Cristian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit b din Legea 129/2019 cu aplic art. 35 alin 1 din Codul Penal şi prev. şi ped. de art. 47 din Codul Penal rap la art. 272 alin.1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic art. 38 alin.1 din Codul Penal. Menţine măsura arestului preventiv a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, urmând să fie verificată cel mai târziu la data de 31.03.2026”.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, la Curtea de Apel Constanţa.

Cristian Radu a fost trimis în judecată în luna decembrie 2025 de către procurorii DNA. Edilul este acuzat de luare de mită şi spălare de bani.

Anchetatorii susţin că, în perioada 2022–2025, ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi pentru iniţierea unor hotărâri de consiliu local care ar fi favorizat anumite persoane. În acelaşi dosar, procurorii solicită instanţei confiscarea a peste două milioane de lei, sumă despre care afirmă că nu ar fi fost obţinută în mod legal.

Cristian Radu se află în arest preventiv de la sfârşitul lunii august 2025. La o zi după dispunerea măsurii, acesta a fost suspendat din funcţia de primar al municipiului Mangalia.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, iar măsura preventivă va fi verificată din nou cel târziu la data de 31 martie 2026.