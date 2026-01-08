De la 3 ani cu suspendare la 4 ani de închisoare. Motivarea instanței în cazul lui Chițoiu

Curtea de Apel Pitești a motivat decizia de a crește pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu de la trei ani cu suspendare, stabilită inițial de Judecătoria Pitești, la patru ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, după un accident rutier soldat cu două decese, potrivit Newsonline.

Accidentul s-a produs pe 26 decembrie 2019, pe DN7, în zona satului Zamfirești, județul Argeș. Mașina condusă de Chițoiu, un Audi, a pătruns pe contrasens și a intrat frontal într-un autoturism condus de un bărbat de 82 de ani. În urma coliziunii, șoferul și soția acestuia au decedat, iar un pasager din același vehicul a fost rănit. Rudele victimelor, soții Haralambie și Elisabeta Pristavu, s-au constituit părți civile.

În motivarea deciziei, judecătorii au subliniat gravitatea faptei și consecințele acesteia: „Conduita culpabilă a inculpatului, care a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens fără niciun factor extern, pe un sector de drum intens circulat și în condiții de vizibilitate bune, a dus la decesul a două persoane.

Aceasta este mai mult decât suficient pentru a justifica o pedeapsă mai severă decât cea inițial stabilită”, se arată în document.

Curtea a criticat de asemenea comportamentul procesual al lui Chițoiu și al apărătorilor săi, pe care l-a considerat inacceptabil: „Au fost formulate cereri de recuzare a membrilor completului, s-a făcut sesizare la Inspecția Judiciară pentru a pune presiune asupra judecătorului titular, și s-a solicitat probatoriu irelevant, în încercarea de a diminua responsabilitatea inculpatului și a arunca vina pe victime.

Aceste acțiuni au contribuit la tergiversarea cauzei aproape cinci ani”, se menționează în hotărâre.

Judecătorii au remarcat că, pe durata apelului, Chițoiu și echipa sa juridică s-au comportat corespunzător, însă atitudinea de nerecunoaștere a vinovăției a fost constantă: „Inculpatul a susținut o versiune a evenimentelor care nu s-a confirmat în materialul probator, încercând să minimalizeze propria culpă. Această atitudine a influențat regimul sancționator și justifică majorarea pedepsei”.

Curtea de Apel Pitești a decis astfel că pedepsele inițiale sunt insuficiente raportat la urmările dramatice ale accidentului, la conduita culpabilă exclusivă a lui Chițoiu și la comportamentul său procesual. Fostul ministru va executa patru ani de închisoare în regim de detenție, conform articolului 60 din Codul Penal, decizia fiind definitivă.