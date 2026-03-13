De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături

Data de 13 a fost privită de-a lungul timpului cu suspiciune în numeroase culturi, iar atunci când aceasta cade într-o zi de vineri, temerile și superstițiile devin și mai puternice. În 2026, ziua de 13 martie cade într-o vineri, iar în imaginarul popular acest moment este asociat cu o perioadă de trecere sau de „prag”, când oamenii sunt sfătuiți să fie mai atenți la deciziile pe care le iau.

Deși multe dintre aceste credințe provin din tradiții occidentale, ideea unei zile de trecere sau de cumpănă există și în folclorul românesc, unde anumite momente din calendar erau considerate perioade în care energiile sau stările se schimbă. Astfel de zile erau privite cu prudență, iar oamenii preferau să evite decizii importante sau cheltuieli mari.

Superstiția legată de ziua de vineri 13 este răspândită în multe țări și are mai multe explicații. Una dintre cele mai cunoscute interpretări vine din tradiția creștină, unde se spune că la Cina cea de Taină au fost 13 persoane la masă, iar ziua de vineri este asociată cu răstignirea lui Iisus.

De-a lungul timpului, această combinație dintre ziua de vineri și cifra 13 a fost percepută drept un moment nefavorabil. În multe culturi, oamenii evită să ia decizii importante în această zi, să înceapă proiecte noi sau să semneze contracte.

În tradițiile populare românești există și ideea unor zile de cumpănă sau de trecere, când lucrurile se pot schimba brusc. Aceste momente erau văzute ca niște „praguri” simbolice între perioade diferite, iar oamenii credeau că este bine să acționeze cu prudență.

Conceptul de „prag” are o simbolistică importantă în cultura populară. Pragul casei era considerat locul care separă două lumi: interiorul protejat al gospodăriei și exteriorul, perceput ca un spațiu mai nesigur.

Din această simbolistică s-au născut numeroase credințe populare. De exemplu, se spunea că nu este bine să dai sau să primești lucruri peste prag, să stai mult timp în pragul casei sau să discuți lucruri importante în acel loc.

În mod simbolic, ziua de vineri 13 a fost asociată în unele interpretări moderne cu o astfel de trecere sau „prag”, o zi în care oamenii sunt sfătuiți să fie atenți la deciziile pe care le iau.

În credințele populare circulă ideea că în zilele considerate nefaste ar trebui evitate cumpărăturile importante sau cheltuielile mari. Se spune că lucrurile cumpărate într-o astfel de zi pot aduce ghinion sau pot deveni o sursă de probleme.

Printre obiectele pe care unele superstiții recomandă să nu le cumperi într-o zi de vineri 13 se numără:

– obiectele scumpe sau investițiile importante – bunurile pentru casă care ar putea simboliza un nou început – cadourile oferite cu ocazia unor evenimente importante

Aceste credințe sunt însă mai degrabă parte a tradițiilor și superstițiilor populare, fără o bază reală sau științifică.

Etnologii explică faptul că multe dintre aceste superstiții au apărut în perioade în care oamenii încercau să dea sens unor evenimente neprevăzute sau unor momente de schimbare din natură.

Calendarul popular era plin de astfel de zile considerate sensibile, când oamenii erau sfătuiți să fie prudenți și să evite decizii importante.

Astăzi, ziua de vineri 13 este privită mai ales ca un element de folclor modern și de cultură populară. Pentru unii este doar o simplă zi din calendar, în timp ce alții preferă să respecte superstițiile și să fie mai atenți la deciziile pe care le iau.