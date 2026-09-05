De ce se pune ziar în pantofi peste noapte. Trucul vechi care încă poate fi util

Ziarul îndesat în pantofi este unul dintre acele trucuri vechi care au fost transmise din generație în generație și care încă pot fi utile. Metoda este folosită în special atunci când încălțămintea s-a udat de la ploaie, zăpadă sau umezeală și trebuie uscată fără să fie expusă la temperaturi ridicate.

Explicația este simplă: hârtia de ziar absoarbe o parte din umezeala rămasă în interiorul pantofului, acolo unde aerul circulă mai greu. În același timp, hârtia poate ajuta încălțămintea să își păstreze forma pe perioada uscării.

Pantofii umezi se pot usca destul de greu, mai ales dacă sunt căptușiți sau au branțuri groase. Apa poate rămâne în material, în căptușeală sau în zona din față a încălțămintei chiar și atunci când exteriorul pare deja uscat.

Ziarul mototolit și introdus în interior intră în contact cu suprafețele umede și preia treptat o parte din apă. Pentru ca metoda să funcționeze mai bine, hârtia nu trebuie lăsată acolo după ce s-a îmbibat. Dacă pantofii sunt foarte uzi, ziarul poate fi schimbat de câteva ori cu foi uscate.

Potrivit The Times of India, introducerea ziarului uscat în pantofi este una dintre metodele tradiționale folosite pentru accelerarea uscării, deoarece hârtia absoarbe umezeala din interior și poate contribui și la menținerea formei încălțămintei.

Înainte de a introduce hârtia, este util ca branțurile detașabile să fie scoase, iar șireturile să fie slăbite. Astfel, aerul poate circula mai ușor, iar fiecare parte a pantofului se poate usca separat.

Când încălțămintea este udă, prima tentație poate fi așezarea ei direct pe calorifer sau folosirea unui uscător de păr. Uscarea foarte rapidă cu temperaturi ridicate nu este însă întotdeauna cea mai bună variantă.

Căldura puternică poate afecta anumite materiale, iar în cazul încălțămintei lipite poate influența în timp adezivii folosiți la îmbinarea componentelor. Pielea naturală poate deveni rigidă dacă este uscată prea agresiv.

Din acest motiv, pantofii pot fi lăsați într-un spațiu bine aerisit, la temperatura camerei, cu hârtia în interior. Ziarul trebuie introdus suficient cât să atingă interiorul pantofului, dar fără să fie îndesat atât de tare încât să îi modifice forma.

Dacă prima hârtie scoasă este foarte umedă, aceasta se înlocuiește cu alta uscată. Procesul poate fi repetat până când interiorul nu mai este umed la atingere.

Metoda nu este potrivită fără atenție pentru orice pereche de pantofi. Cerneala tipografică de pe ziar se poate transfera în anumite condiții pe materiale deschise la culoare, mai ales dacă hârtia rămâne umedă mult timp în contact cu acestea.

Pentru pantofii albi sau cu interior foarte deschis poate fi folosită, în schimb, hârtie absorbantă fără imprimeu. Rolul este același: preluarea umezelii din interior fără aplicarea directă a unei surse puternice de căldură.

Ziarul nu trebuie privit nici ca o metodă pentru eliminarea completă a mirosurilor neplăcute. Principalul său rol este să ajute la absorbția apei. Totuși, uscarea corectă a pantofilor este importantă și pentru evitarea menținerii unui mediu umed în interior.

Așadar, ziarul pus în pantofi peste noapte nu este doar un obicei rămas din alte vremuri. Este o metodă simplă care poate fi utilă atunci când încălțămintea s-a udat și trebuie lăsată să se usuce treptat, fără calorifer sau aer foarte fierbinte.