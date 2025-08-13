Social
De ce s-au împrumutat sătmărenii cu 35 de milioane de lei
- Veronica Bursașiu
- 13 august 2025, 13:52
Banii împrumutați ar urma să vină de la Trezorerie. Cei 35 de milioane de lei care fac obiectul împrumutului aprobat ieri de consilierii județeni din Satu Mare vor fi mpărțită între patru proiecte. Acestea vizează domeniile: sănătate, infrastructură rutieră, infrastructură edilitară și cultură. Gradul de îndatorare al județului Satu Mare este de 16,7 %. Veniturile proprii ale CJ Satu Mare era de 57 milioane lei. Acest tabloul a fost prezentat la finele lunii iunie.
Împrumut pentru reabilitarea spitalului, lucrare finanțătă prin PNNR
Aproximativ 57% din banii luați cu împrumut vor merge către proiectul ce vizează reabilitarea spitalului din orașul Negrești-Oaș. Acțiunea are loc după ce pe 18 iulie, aleșii de la CJ Satu Mare au aprobat devizul general actualizat pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș (clădire spital nou)”.
Era ultimul pas înainte de a semna ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea energetică a clădirii Spitalului Orășenesc Negrești Oaș. Lucrări care deja au început. Valoarea totală a investiției este de 54.008.740 lei . Din această sumă, lucrările de construcții și montaj se ridică la 28.675.274 lei. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).Spre proiectul de reabilitare a Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș duma direcționată e de 20.214.570 de lei.
Împrumut pentru infrastructura rutieră, la conservarea patrimoniului și susținerea culturii
Consiliul Județean Satu Mare a aprobat rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2025, în urma contractării unui împrumut de Trezorerie în valoare de 34.999.940 de lei. Alt proiect pentru a cărui cofinanțare s-a făcut împrumutul, pe lângă spital, este modernizarea DJ 108 R Beltiug – Hurezu Mare – Hodod . Pentru acest drum sunt necesari 4.500.000 de lei. Și reabilitarea clădirii Palatului Administrativ va beneficia de 4.734.570 de lei.
Un ultim proiect, dar nu cel din urmă, pentru care sătmărenii s-au împrumutat, e dotarea Filarmonicii „Dinu Lipatti” cu instrumente muzicale, instalații de scenă și echipamente IT. Pentru aceste achiziții au fost necesari 5.550.800 de lei. "Aceste investiții vor contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale. Dar și a infrastructurii rutiere, la conservarea patrimoniului. Și la susținerea culturii în județul nostru", a transmis conducerea Consiliului Județean Satu Mare.
