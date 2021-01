De ce nu au fost contactate rudele pacienților de la Matei Balș?

Întrebarea a fost pusă de toți cei care au văzut imaginile cu aparținătorii care își căutau apropiații. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a explicat de ce nu au putut fi contactate rudele pacienților de la Matei Balș.

Rudele pacienților nu au putut fi contactate, după incendiu, din cauză că datele de contact erau în clădirea sigilată de Poliție. Ministrul Sănătății a explicat ce s-a întâmplat dimineață și de ce a fost pus la dispoziția aparținătorilor un număr de telefon.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns la fața locului, a fost să înființăm o echipă de comunicare cu rudele. Am constituit un grup comun, Ministerul Sănătății și DSU. Din păcate ne-am confruntat cu o problemă hilară. Datele aparținătorilor erau în clădirea care a fost sigilată de poliție și nu am avut acces la ele”, a declarat Vlad Voiculescu la Digi 24.

Ministrul a precizat că datele de contact ale aparținătorilor unui pacient sunt înscrise pe un formular, la internare.

Soluția preferată de oficiali

În aceste condiții a fost preferată o altă soluție. La dispoziția aparținătorilor au fost puse numere de telefon la care să se intereseze despre rudele internate. Cele două numere disponibile pentru aparţinători sunt: 021. 206 9398 şi 021.264 8515.

„De aceea am pus la dispoziție un număr de telefon și am așteptat ca familiile să vină spre noi”, a explicat Vlad Voiculescu.

El a precizat că în perioada următoare se va lucra la o procedură pentru ca datele rudelor să fie încărcate într-un computer. Ministrul a precizat că ar fi trebuit să existe o procedură prin care rudele să fie anunțate de reprezentanții spitalului.

Tragedia de la Matei Balș

Un grav incendiu a izbucnit vineri dimineaţă la un pavilion al Spitalului ”Matei Balş” din Capitală, fiind declanşat planul ”roşu”. 5 persoane au decedat, au fost afectate 4 saloane. Din informaţiile primite de către Ministerul Sănătăţii de la echipele de intervenţie, au fost transferaţi către alte unităţi sanitare 53 de pacienţi din 102.

Comandantul intervenției a declarat că primul apel a fost primit la 5.05. Primul echipaj pompieri a ajuns după 8 minute. Pompierii au constatat că la fața locului era un incendiu cu flacără deschisă la parter. Focul cuprinsese o suprafață de 100 – 120 mp. 4 saloane erau afectate, iar arderea era generalizată, cu posibilități de extindere, a spus comandantul intervenției.