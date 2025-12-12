David Popovici aduce în România evenimentul revoluționar „Sprint With The Stars” din 17 ianuarie 2026, la Otopeni

Sprint With The Stars anunță oficial parteneriatul cu campionul olimpic David Popovici pentru organizarea primei ediții internationale a evenimentului revoluționar “Sprint With The Stars România”, în cadrul căruia înotătorii amatori au șansa unică să se întreacă cu unii dintre cei mai buni înotători din lume. Evenimentul va avea loc la Complexul Olimpic de Natație Otopeni, în data de 17 ianuarie 2026, iar biletele sunt deja disponibile, putând fi achiziționate accesând acest link.

Fondat în anul 2019 de triplul campion olimpic britanic Adam Peaty și fostul său partener de antrenament, Ed Baxter, Sprint With The Stars propune un format inedit și spectaculos în care înotătorii amatori au oportunitatea de a concura alături de sportivi de talie mondială. Competiția este dedicată exclusiv probelor de sprint, pe distanța de 50 m la toate stilurile de înot. Cei mai rapizi nouă înotători dintre cei înscriși la fiecare categorie de vârstă avansează din serii în finala probei respective. În fiecare finală, culoarul central este ocupat de unul dintre „Staruri”, care încearcă să recupereze avansul acordat celorlalți concurenți, în funcție de vârstă. Fiecare „Star” este un înotător de clasă mondială, astfel încât evenimentul va reuni opt sportivi de elită, după cum urmează:

David Popovici (România) - campion olimpic, cvadruplu campion mondial

(România) - campion olimpic, cvadruplu campion mondial Adam Peaty (Marea Britanie)- multiplu campion olimpic, multiplu campion mondial

(Marea Britanie)- multiplu campion olimpic, multiplu campion mondial Diogo Ribeiro (Portugalia)- multiplu campion mondial

(Portugalia)- multiplu campion mondial Angelina Köhler (Germania) - campioană mondială

(Germania) - campioană mondială Roos Vanotterdijk (Belgia) - multiplu medaliată la Campionatele Mondiale, campioană europeană

(Belgia) - multiplu medaliată la Campionatele Mondiale, campioană europeană Apostolos Christou (Grecia)- vicecampion olimpic, multiplu campion european

(Grecia)- vicecampion olimpic, multiplu campion european Lauren Cox (Marea Britalie) - medaliată cu bronz la Campionatul Mondial

(Marea Britalie) - medaliată cu bronz la Campionatul Mondial Veera Kivirinta (Finlanda) - vicecampionă europeană

Sesiunile finale au o durată de 90 de minute și oferă un show impresionant, sportivii care vor intra în arena urmând sa fie prezentați publicului printr-o producție remarcabilă, efectele speciale - pirotehnice și muzicale - oferind o experiență memorabilă spectatorilor.

„David a participat pentru prima oară la Sprint With The Stars Londra, în 2023, iar atunci când i s-a propus un fee de participare, el a insistat să ia parte la eveniment fără niciun onorariu, pentru a contribui la experiența participanților. De atunci, am discutat constant despre cum putem aduce acest eveniment în România pentru prima noastră ediție internațională. Și iată că am reușit! Sunt extrem de încântat de acest parteneriat cu David, care este profund dedicat dezvoltării oportunităților pentru tinerii înotători din România”

„Acest eveniment este o celebrare a tinerilor înotători care reprezintă viitorul acestui sport. Organizarea Sprint With The Stars în România reprezintă pentru ei o șansă unică de a înota alături de campioni olimpici și mondiali, iar pentru mine o ocazie de a oferi ceva înapoi comunității care m-a format. Faptul că fac parte din această inițiativă mă onorează” a adăugat David Popovici.

Evenimentul Sprint With The Stars din România este susținut de un grup de parteneri care împărtășesc misiunea noastră de a promova înotul și de a oferi o experiență memorabilă: Raiffeisen Bank, eMAG , Orange România, Dorna, Kaufland, Sun Wawe Pharma, Porsche România, Union Plaza Hotel, Prime Batteries Technology.