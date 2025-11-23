David Beckham, alături de Regele Charles la un proiect surprinzător

Fostul fotbalist David Beckham, recent distins cu titlul de cavaler de către Regele Charles, va reprezenta monarhul într-un proiect dedicat grădinăritului, marcând prima sa mare apariție publică de la primirea onoarei regale, potrivit People.

Beckham va colabora cu horticultorul și prezentatorul TV Frances Tophill pentru a crea o grădină la prestigiosul RHS Chelsea Flower Show, programat pentru mai 2026.

Beckham și horticultorul Alan Titchmarsh vor fi ambasadori ai The King’s Foundation, sprijinind realizarea grădinii lui Tophill, prima sa participare la acest eveniment de renume.

Într-un comunicat de presă, Beckham, în vârstă de 50 de ani, a declarat:

„Dragostea mea pentru viața la țară a început încă din copilărie, când îmi vizitam bunicii. Am experimentat cât de satisfăcător poate fi grădinăritul și de aceea abia aștept să lucrez cu RHS și The King’s Foundation la Grădina Curioasă de la Chelsea Flower Show 2026. Sperăm să inspirăm oamenii să petreacă mai mult timp în natură și să încerce lucruri noi."

Tema grădinii, intitulată „Curious Garden”, va fi concepută pentru a încuraja oamenii să descopere plăcerea grădinăritului și importanța plantelor pentru sănătatea oamenilor, mediului și planetei.

La fel ca Regele Charles, Beckham este pasionat de grădinărit și de viața la țară. După retragerea din fotbal, el și-a crescut propriile găini și a îngrijit albinele de la locuința familiei din Cotswolds.

De asemenea, fostul sportiv a participat alături de Regele Charles la Chelsea Flower Show 2025, pentru inaugurarea Highgrove Shop, magazin care comercializează produse realizate la Highgrove House, reședința privată a monarhului și a Reginei Camilla.

Pe rețelele sociale, Beckham a scris:

„Sunt foarte încântat să lucrez alături de ei și de Alan Titchmarsh pentru a încuraja tinerii să ia în considerare cariere în horticultură."

Grădina care va fi prezentată în 2026 va fi realizată cu sprijinul ucenicilor și cursanților din cadrul The King’s Foundation, punând în valoare măiestria elevilor și absolvenților fundației în prelucrarea lemnului.

Participarea lui Beckham urmează un precedent regal: în 2019, Kate Middleton a creat o grădină tematică „Back to Nature” pentru Chelsea Flower Show, implicându-și copiii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, în activități de exterior în cadrul grădinii.

David Beckham are o legătură apropiată cu familia regală, fiind prezent la nunțile Prințului William și Prințului Harry și susținând cauzele acestora.

Pe 4 noiembrie 2025, Beckham a fost numit cavaler de Regele Charles pentru „serviciile aduse sportului și carității” într-o ceremonie la Castelul Windsor.

Anterior, Beckham devenise ambasador al The King’s Foundation, dedicându-se inspirării tinerilor să se apropie de grădinărit și natură. El a declarat: