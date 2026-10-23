Mențiunile de pe ambalajele alimentelor indică perioade diferite și nu au aceeași semnificație. „A se consuma până la” se referă la siguranța alimentului, în timp ce „A se consuma de preferință înainte de” indică perioada în care produsul își păstrează caracteristicile de calitate în condițiile de depozitare prevăzute.

Diferența este stabilită de legislația Uniunii Europene privind informarea consumatorilor despre produsele alimentare.

Mențiunea „A se consuma până la” este utilizată pentru alimentele foarte perisabile din punct de vedere microbiologic, care pot deveni periculoase pentru sănătate după o perioadă relativ scurtă.

Data este legată de siguranța alimentului. După expirarea acesteia, produsul nu trebuie consumat, chiar dacă aspectul, mirosul sau gustul nu par modificate. Microorganismele periculoase nu pot fi identificate întotdeauna prin examinarea senzorială a alimentului.

Produsele care au această mențiune trebuie păstrate în condițiile indicate pe ambalaj. Respectarea temperaturii de refrigerare și a celorlalte instrucțiuni este importantă pentru menținerea siguranței până la data înscrisă.

Formula „A se consuma de preferință înainte de” sau „A se consuma de preferință înainte de sfârșitul” indică data până la care alimentul își păstrează caracteristicile specifice dacă este depozitat corespunzător.

Această dată se referă în principal la calitate. După termenul indicat, produsul își poate modifica gustul, aroma, textura sau alte caracteristici, fără ca acest lucru să însemne automat că a devenit nesigur pentru consum.

În cazul alimentelor cu această mențiune, depășirea datei nu înseamnă, prin ea însăși, că produsul trebuie aruncat. Evaluarea depinde de natura alimentului, de condițiile în care a fost păstrat, de integritatea ambalajului și de eventualele semne de alterare. Instrucțiunile de depozitare trebuie respectate și după deschiderea ambalajului, inclusiv atunci când eticheta indică o perioadă de consum după deschidere.

Confundarea celor două tipuri de date poate duce atât la riscuri pentru siguranța alimentară, cât și la aruncarea inutilă a unor produse. Comisia Europeană distinge explicit între data-limită de consum, asociată siguranței, și data durabilității minimale, asociată calității.

Data înscrisă pe ambalaj nu trebuie interpretată separat de instrucțiunile privind păstrarea alimentului. Temperatura, expunerea la aer, deteriorarea ambalajului și manipularea după deschidere pot influența starea produsului.

Pentru alimentele marcate cu „A se consuma până la”, depășirea datei reprezintă o problemă de siguranță. Pentru cele marcate cu „A se consuma de preferință înainte de”, termenul indică în primul rând perioada de calitate declarată de producător, în condițiile de păstrare prevăzute.