Daniel Funeriu: „Trebuie să înfunde pușcăria pentru mulți ani”. Reacție după ce Ana Morodan a fost prinsă la volan beată și drogată

Ana Morodan are acum pe numele său trei dosare penale. „Contesa Digitală” a lovit două mașini, a condus sub influența băuturile alcoolice și a drogurilor și s-a urcat la volan având permisul de conducere suspendat. A fost arestată pentru 24 de ore, iar apoi plasată sub control judiciar.

Subiectul a fost intens dezbătut în spațiul public, multe nume sonore vorbind despre faptele Anei Morodan. Unul dintre cei care au criticat-o pe „Contesa Digitală” este Daniel Fenechiu. Acesta susține că toți cei care condus sub influența alcoolul sau a drogurilor ar trebui arestați.

„Cei care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor trebuie să înfunde pușcăria pentru mulți ani. Aceste bestii vă omoară copiii, mamele, frații și tații. Orice expresie a vreunei mile sau empatii pentru ei sau ele denotă o lipsă totală de discernământ. Doar o societate profund bolnavă nu înțelege când e cazul să pedepsească sever și când e cazul să ajute”, a scris Daniel Fenechiu pe rețelele de socializare.



Ana Morodan, arestată pentru 24 de ore

Marți, polițiștii de la Brigada Rutieră au încercat să oprească mașina condusă de Ana Morodan. Celebra influencetiță se afla pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Aceasta nu a oprit, ba mai mult, a provocat un accident. A refuzat să fie testată pentru alcool și alte substanțe, așa că s-a ales cu un dosar penal.

„Conducătoarea autovehiculului nu s-a conformat, și-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu două autovehicule. În urma accidentului de circulație au rezultat doar pagube materiale. După stabilirea identității conducătoarei auto, polițiștii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat cât și pentru stabilirea preliminară a prezenței în organism a substanțelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat. În acest context, polițiștii au procedat la conducerea persoanei în cauză la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, unde și de această dată a refuzat. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de «Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice», faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 din Codul Penal”, se arată în comunicatul poliției.

Câteva ore mai târziu, Ana Morodan a fost prinsă la volan, deși ea avea permisul suspendat. Polițiștii au testat-o de data aceasta, iar rezultatul a arătat că a consumat atât băuturi alcoolice, cât și droguri. Polițiștii au luat decizia de o reține pentru 24 de ore, apoi „Contesa Digitală” a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Totodată, în aceeași zi, în jurul orei 22:20, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe o stradă din sectorul 1, au oprit un autovehicul condus de o persoană de sex femeiesc. După stabilirea identității, au efectuat verificări cu privire la situația juridică a dreptului de a conduce, iar cu această ocazie au constatat faptul că, femeia figura cu permisul de conducere reținut ca urmare a dosarului de cercetare penală întocmit în conformitate cu prevederile art. 337 din Codul Penal. De asemenea, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive.

În acest context, conducătoarea autovehicului a fost condusă la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, iar în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 335 alin. 2 și 336 alin.2 din Codul Penal: În baza probatoriului administrat în cauză, organele de cercetare penală din cadrul Brigăzii Rutiere au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătorului Sectorului 1 în vederea luării unei măsuri preventive”, mai precizează poliția în comunicat.