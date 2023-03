„Influencerița” Ana Morodan se dă victimă, după o noapte de arest. Povestea lacrimogenă din Africa pe care o folosește ca să se scuze

Ana Morodan a stat în arest timp de 24 de ore. Celebra influenceriță a fost prinsă de polițiști conducând sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor. Pentru aceste fapte i-a fost reținut permisul de conduce. După doar câteva ore, ea a fost surprinsă din nou, la volan.

Influencerița a stat timp de 24 de ore în arest, apoi a fost plasă sub control judiciar pentru 60 de zile. Ana Morodan a negat că ar fi condus sub influența băuturilor alcoolice și susține că nu a consumat droguri. A luat pastile de somn, a declarat „Contesa Digitală”.

Ana Morodan, mesaj pentru fanii ei, după ce a fost reținută de poliție

„Contesa Digitală” a postat un mesaj pe rețelele de socializate, unde aproximativ 111.000 de persoane o urmăresc. Ea îi îndeamnă pe tinerii care o văd un exemplu să nu facă aceleași greșeli pe care le-a făcut ea.

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți ca mine. Să nu vă credeți mai puternici decât viața, să nu vă lăsați seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu vă faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața noastră. Nu merită.

Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună.

Aveți grijă de mintea și sufletul vostru”, este mesajul transmis de Ana Morodan pe rețelele de socializare.