Cine este și cu ce se ocupă Ana Morodan, marea „vedetă” prinsă drogată și beată la volan. Aceasta a fost plasată sub control judiciar

Ana Morodan este blogger, influencer și antreprenor, după cum singură se laudă. Vedeta, prinsă marți beată și drogată la volan, și reșinută pentru 24 de ore, a povestit că a terminat Facultatea de Drept, dar că s-a orientat către mediul online și afaceri, fiind două domenii bănoase.

Ana Morodan s-a lăudat că deține un magazin online, Morodan Shop SRL. Comercializează haine de la propriul brand, Apartament 17, accesorii, dar și antichități. „Shop-ul e doar unul din businessurile mele. Nu este singurul. Am avut ideea de a face acest shop de vreo trei ori. Abia în pandemie am luat decizia de a lansa magazinul online. E, cumva, ca o prelungire a personalității mele. A mers destul de binișor în pandemie. Evident, au existat și pierderi, căci s-au oprit multe afaceri. Au existat pierderi de zeci de mii de euro cam pentru toți cei care sunt influenceri”, a declarat Ana Morodan pentru Fanatik.

Ana Morodan a mai povestit că face consultanță de businessuri și că le explică oamenilor cum să își mute afacerea în mediul online.

„Eu fac, de pildă, consultanță de businessuri. Sunt mărci pe care le-am construit personal. Ofer sfaturi celor care vor să își mute, de exemplu, afacerile în mediul online. Asta apropo de ce mai fac în afară de produsele pe care le vând pe Morodan Shop. Mai am și proiectul Magic Works, printre altele. Pentru acest magazin, recunosc, nu am făcut performance marketing. Nu am o strategie. Nu fac vreo strategie. E mai mult un shop pentru comunitatea mea, care se regăsește în dichisurile pe care le vând și sunt foarte mulțumită de asta”, a continuat Ana Morodan.

Cât câștigă Ana Morodan

Ana Morodan a declarat că primește 17.000 de euro pe lună din online, dar că suma de bani poate varia. Ea a mai spus că vrea să investească în content-ul ei din mediul online pentru a câștiga și mai mult.

„În medie, în jur de 17.000 de euro pe lună, din endorsing de mărci în online, completez această sumă cu veniturile din extensiile de marcă personală. Voi face în continuare influencing, dar voi face așa cum consider eu că trebuie făcut: qua­lity content, în spiritul meu de marcă și pe bugete care să mă lase să creez un anume tip de content, deci și rezultate consistente pentru clienții mei.

Dacă mă raportez la ultimele luni, câștigurile din influencing au scăzut la 40% din veniturile mele pentru că au crescut mult extensiile de marcă: brandul de fashion, apariții TV, evenimentele, conferințele unde am fost speaker, consultanță. Dacă îmi ies planurile așa cum vreau eu, zona de influencing în următorii doi ani va reprezenta doar maximum 15% din veniturile mele. Endorsingul va continua să existe în viața mea”, a declarat Ana Morodan.