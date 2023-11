Zgârcit sau sărac? Dani Oțil are restaurant de lux, dar aleargă după reduceri la terase

Dani Oțil a luat masa, dar nu la restaurantul lui de lux din nordul Capitalei, ci la o terasă din Pipera, cu mâncare la reducere. Prezentatorul a fost surprins într-un alt local, cu bere lângă, chiar dacă poate mânca oricând la restaurantul său, „The Grill”.

Restaurantul vedetel de la Antena 1 se află în zona Cartierului Francez din București și se numește „The Grill”. El a fost inaugurat în anul 2016. Prezentatorul are o multitudine de review-uri pe pagina de Facebook a localului.

Bobonete, șocat de prețurile din restaurantul lui Dani Oțil

Există clienți foarte mulțumi de serviciile din local, dar și clienți care se plâng de prețurile piperate. Printre cei care consideră că mâncarea din restaurantul lui Oțil este mult prea scumpă se numără și Mihai Bobonete.

Îm urmă cu ceva vreme, Mihai Bobonete a spus că nu va mai merge la restaurantul lui Dani Oțil, din cauza prețurilor „piperate”. El a mers să guste preperatale din localul colegului său de breaslă cu Răzvan Simion și a plătit peste 15 milioane.

15 milioane pentru niște felii de șuncă

Actorul a povestit că a mâncat doar niște felii de șnițel și șuncă și că a crezut că nota nu este corectă. Acesta s-a gândit că a spart o sticlă de vin când a venit de la baie și că a fost pusă la notă, dar realitatea a fost alta, potrivit Cancan.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: ‘Eu cred că Neața cu Răzvan și Dani rămâne doar cu Răzvan’. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin„, a declarat, la momentul respectiv, Mihai Bobonete.

Cum a reacționat Dani Oțil

Apoi, Oțil a declarat că este normal ca în restaurantul său să plătească și prietenii și că nimic nu este gratis. Prezentatorul nu consideră că mâncarea din localul său este scumpă.

„Datorită prietenilor mei, ‘datorită’, a venit ospătarul nostru la mine și a zis că după Bobonete, Răzvan și alții, la noi se zice că e scump, dar nu e așa scump. La mine, și prietenii mei plătesc. Gratis nu. Nu îmi place treaba asta”, a replicat Dani Oțil.