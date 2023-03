Burta de bere. Cele mai populare mituri au fost desființate. Care este, de fapt, adevărul

În mod cert, consumul de alcool, în special în rândul bărbaților, este asociat cu formarea unei burți de bere, sau ceea ce se numește clinic „obezitate abdominală”, spun specialiștii

Talia are de suferit nu neapărat din cauza consumului de bere, ci din cauza caloriilor conținute de aceasta. Caloriile asimilate din băuturi alcoolice, carbogazoase, energizante sau alimentatie favorizează depunerea grasimii pe abdomen.

Ce cauzează formarea unei burți de bere

Un studiu din Epidemiology and Health a constatat că un consum ridicat de alcool a fost legat de o circumferință ridicată a taliei. Acest lucru nu este surprinzător din cauza caloriilor alcoolului.

Dar un studiu din European Journal of Clinical Nutrition sugerează că, deși consumul de multă bere vă poate mări talia, burta nu este o destinație unică pentru creșterea în greutate legată de bere. În ciuda credinței populare conform căreia berea tinde să ajungă direct în burtă, se pare că băutura bogată în calorii contribuie de fapt la creșterea în greutate în tot corpul. Multe femei, de exemplu, încep să aibă o greutate în plus sub centură, mai degrabă decât doar deasupra acesteia.

Berea poate fi, de asemenea, indirect responsabilă pentru creșterea taliei. ”Gândiți-vă la ceea ce consumați adesea cu bere: Pizza, nachos și alte alimente bogate în grăsimi și calorii tind să însoțească o halbă rece de bere blondă sau IPA. S-ar putea ca berea ușoară să nu fie vinovată atât de mult cât mâncarea cu care o savurați.

Interesant este că și consumul de bere poate interfera cu capacitatea organismului tău de a arde eficient grăsimile. Organismul va lucra la descompunerea alcoolului pentru energie înainte de a ajunge la orice grăsime stocată care așteaptă să fie arsă”, spun specialiștii consultați de healthline.com.

Consumul prea mare de alcool este, de asemenea, asociat cu reducerea nivelului de testosteron care este, la rândul său, asociat cu o acumulare de greutate în exces în zona abdominală.

Cele mai bune moduri de a reduce o burtă de bere. Sfaturile specialiștilor

Pierderea de grăsime direcționată, în special în jurul mijlocului, sună bine în teorie, dar s-ar putea să nu fie cea mai realistă.

Exercițiile precum abdomenele pot ajuta la întărirea mușchilor, dar există cercetări mixte despre cât de bine exercițiile specifice pot arde grăsimea doar în burtă sau în altă parte.

Cu toate acestea, o burtă de bere se va micșora, de obicei, pe măsură ce pierdeți în greutate corporală. Pierderea în greutate este adesea descrisă în termeni simpli: Ardeți mai multe calorii decât consumați. Pentru a vă ajuta în acest sens, luați în considerare următoarele strategii.

Mâncați mai sănătos

Reducerea consumului de bere vă va ajuta, dar este doar una dintre schimbările alimentare pe care le puteți face. Iată câteva sfaturi pe care să le luați în considerare:

Reduceți porțiile la jumătate

De exemplu, în loc să mâncați două felii de pizza, mâncați una. Vă veți obișnui să consumați pur și simplu porții mai mici pe măsură ce trec zilele și săptămânile. Acest lucru este deosebit de important dacă mâncați mult în oraș. Dimensiunile porțiilor din restaurante sunt adesea mult mai mariSursa de încredere decât dimensiunile porțiilor standard, spun nutriționiștii.

Numărați caloriile

Poate fi o pacoste la început, dar odată ce înveți câte calorii conțin alimentele pe care le mănânci de obicei, nu va trebui să faci atât de multe calcule.

Pentru a pierde aproximativ 1 kilogram pe săptămână, femeia medie ar trebui să țintească aproximativ 1.500 de calorii zilnic (în scădere de la o medie de 2.000 de calorii). Bărbatul mediu ar trebui să limiteze aportul la aproximativ 2.000 de calorii pe zi (în scădere de la o medie de 2.500 de calorii).

Aceste estimări variază foarte mult de la o persoană la alta. Trebuie luate în considerare vârsta, greutatea, înălțimea, nivelul de activitate și starea generală de sănătate a unei persoane.

Mâncați mai multe legume, fructe, cereale integrale și proteine slabe

Și consumați mai puține alimente procesate și alimente care conțin zaharuri adăugate, făină îmbogățită și grăsimi saturate.

Faceți alegeri alimentare sănătoase

De exemplu:

-Încercați căpșuni în loc de înghețată la desert.

-Beți apă (aromatizată cu un strop de lămâie sau lime) în loc de sucuri.

-Folosiți grăsimi mai sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline, în loc de unt atunci când gătiți.

Faceți mișcare

Creșterea nivelului de activitate fizică este un factor cheieSursa de încredere în majoritatea eforturilor de pierdere în greutate. Iată câteva sfaturi:

Încercați exercițiile fizice intermitente de intensitate ridicată (HIIE)

HIIE implică eforturi totale în serii rapide de sprinturi sau alte exerciții, urmate de scurte pauze, apoi de alte exerciții scurte, dar intense.

Un studiu publicat în Journal of Obesity sugerează că HIIE este mai eficient în arderea grăsimilor și în accelerarea pierderii în greutate decât multe alte forme de exerciții fizice.

Faceți exerciții fizice mai des decât de obicei

Încercați să faceți cel puțin 30 de minute de exerciții aerobice de intensitate moderată în majoritatea zilelor săptămânii, precum și 2 zile pe săptămână de exerciții de forță și de stretching dimineața și seara.

Strecurați-vă în exerciții fizice

Faceți alegeri de stil de viață care vor arde în mod natural mai multe calorii, cum ar fi să luați scările în loc de lift sau să faceți pauze frecvente la serviciu pentru a face plimbări scurte.

Cât timp va dura să dispară

Perioada de timp pentru eliminarea burții de bere depinde de mulți factori, inclusiv de cantitatea de greutate pe care doriți să o pierdeți și de angajamentul dumneavoastră față de exercițiile fizice, dieta și alegerile de stil de viață necesare pentru a pierde în greutate.

Un mod de gândire este următorul: Un kilogram este egal cu aproximativ 3.500 de calorii. Așadar, dacă vă reduceți aportul caloric cu 500 de calorii pe zi, ardeți 500 de calorii în fiecare zi sau găsiți o altă combinație care să funcționeze pentru dumneavoastră, ați putea concepe să pierdeți un kilogram pe săptămână (7 x 500 = 3.500).

Asta înseamnă aproximativ 1,5 kg pe lună. Reducerea (sau arderea) a 1.000 de calorii zilnic ar putea să vă ducă la o pierdere în greutate de 8 kilograme în fiecare lună.

Acesta este un plan de slăbire sigur și rezonabil. Bineînțeles, dacă nu vă respectați obiectivele de alimentație și exerciții fizice, acest program nu va rezista. Diligența este cheia.

Feriți-vă de dietele la modă și de pastilele de slăbit care promit rezultate rapide. Afirmațiile acestor produse sunt probabil exagerate. De asemenea, ar putea duce la unele complicații periculoase pentru sănătate.

Cele mai bune moduri de a camufla o burtă de bere

Dacă doriți să vă faceți burta de bere mai puțin vizibilă pe măsură ce faceți aceste schimbări în stilul de viață, iată câteva sfaturi rapide:

-Purtați haine lejere, cum ar fi bluze vaporoase și cămăși cu nasturi. -Hainele strâmte, cum ar fi cămășile mulate, pot accentua zona burții.

-Încercați culori închise pentru pantaloni și pantaloni scurți și culori mai deschise pentru cămăși. Acest lucru poate oferi un aspect mai proporționat, deoarece burțile de bere pot face ca picioarele să pară foarte subțiri. Cu toate acestea, în general, hainele mai închise la culoare de sus până jos pot contribui la a face ca orice greutate în plus să fie mai puțin vizibilă.

-Nu vă băgați cămașa în pantaloni.

-Purtați dungi verticale, dacă aveți de gând să purtați dungi.

-Alegeți pantaloni croiți sau pur și simplu pantaloni care să vă flateze jumătatea inferioară. Acest lucru va ajuta la aspectul tău general.

-Blugii cu talie înaltă și alți pantaloni sunt o alegere mai bună decât cei cu talie joasă.

-Purtați cămăși sau bluze de o singură culoare.

Când trebuie să consultați un medic

A purta cu tine o burtă de bere nu este în sine o urgență medicală. Dar poate fi un semn că riscul de a avea probleme medicale grave este în creștere. Greutatea în plus poate fi asociată cu:

-diabet de tip 2

-boli de inimă

-probleme articulare

De asemenea, este posibil ca luarea în greutate în burtă să fie ea însăși un simptom al unui lucru care nu are legătură cu dieta și rutina ta de exerciții fizice. Umflarea abdomenului poate însemna orice, de la sarcină până la probleme digestive grave, cum ar fi:

-sindromul colonului iritabil

-intoleranță la lactoză

-blocaj la nivelul intestinului dvs.

Dacă burta în expansiune este însoțită de durere sau de schimbări în obiceiurile intestinale, consultați un medic cât mai curând.

De reținut

Dacă vreți să scăpați de burta de bere, dar vă faceți griji că va trebui să renunțați complet la magia hameiului și a orzului, nu vă temeți. Berea, cu moderație, poate fi în continuare prezentă în dieta ta. Va trebui doar să faci alte schimbări pentru a permite ca obiceiul berii să continue.

În general, asta înseamnă mai puține sucuri și alimente dense în calorii și mai multe exerciții fizice pentru arderea grăsimilor. De asemenea, este posibil să doriți să încercați beri ușoare și mai puține.

De asemenea, puteți discuta cu un antrenor personal și cu un dietetician pentru a vă ajuta să vă schimbați stilul de viață și să transformați o burtă de bere într-un pachet de șase.