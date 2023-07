Dana Roba nu se aștepta la așa ceva. Mesaj de la soțul aflat în arest

Dana Roba îi cere soțului despăgubiri de 200.000 de euro după ce a fost aproape omorâtă în bătaie. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a povestit că Daniel Balaciu i-a furat toți banii din casă și că acum este nevoită să ceară ajutorul oamenilor. Aceasta a mai spus că nu-l poate ierta pe cel care a mutilat-o pe viață.

„La finalul procesului voi cere. El îmi va plăti despăgubiri materiale și morale în valoare de 200.000 de euro. Nu mă interesează că are sau că nu are bani. Eu am capul crăpat, mâinile în ghips până la cot și dureri mari de picioare. Mi-a dat cu ciocanul, dar eu n-am luat 8 ciocane, am luat de fapt vreo 30 de ciocane. Prima oară a zis că m-a lovit de trei ori cu ciocanul, apoi, s-a sucit, dar eu, în total, am luat cel puțin 30 de ciocane.

Când m-am internat de urgență, medicii m-au operat la cap, acolo erau problemele grave, dar mă doare foarte rău și piciorul, este negru de la lovituri, mi-a distrus tendoanele cu ciocanul, trebuie să fac un RMN, mă costă în jur de 1.400 de lei. Măcar de nu-mi lua banii din casă, cei 30.000 de euro, acum aveam bani ca să mă tratez, nu trebuia să mai rog oamenii să-mi trimită bani în cont, să mă ajute pentru cele trei operații, care costă în jur de 10.000 de euro”, a declarat Dana Roba, pentru Playtech.

Soțul Danei Roba i-a scris din închisoare

Dana Roba a mai spus că soțul ei i-a transmis un mesaj din închisoare și că este extrem de periculos. Fosta iubită a lui Nicolae Guță a mărturisit că va face orice ca fetițele ei să fie în siguranță și să nu-l mai vadă pe cel care a vrut să o omoare fără remușcări.

„Soțul meu a încercat să mă contacteze, mi-a transmis un mesaj prin domnul polițist care mi-a adus citația acasă, pentru un termen la tribunal. Mi-a zis așa: ”Soțul a zis că el oricum vă iartă și că ar fi bine să vă împăcați pentru fete, să renunțați la divorț”. M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă: ”Să lăsați foaia aici și să ieșiți afară imediat! Eu nu am ce să-l iert, să-l ierte Dumnezeu. Nu s-a gândit ce gravă e situația?”.

Soțul meu e periculos, eu mă lupt din răsputeri să mi se dea custodia totală a fetelor. După bătaie, după acea nenorocire, când peste 30 de medici de la spital au crezut că mor, copiii mei nu trebuie să mai stea în preajma lui. Am fost la un pas de cazul Elodia Ghinescu, numai că pe mine mă găseau imediat rudele, pentru că toți mă sună foarte des, iar dacă nu răspundeam ar fi spart ușa, l-ar fi prins imediat, nu avea cum să mă ascundă, ca pe Elodia. Iar dacă pățeam ceva, frații mei se luptau ca să câștige copiii, nu i-ar fi lăsat pe mâna soacrei mele”, a conchis aceasta.