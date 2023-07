Dana Roba a reușit să-și recupereze fetițele și să le ducă acasă. Socrii săi nu au vrut să i le dea, așa că poliția a intervenit

Pentru că părinții soțului său, cel care a mutilat-o cu un ciocan și a băgat-o în spital, nu i-au dat voie să vină să-și ia fetițele înapoi acasă, Dana Roba a apelat la un avocat și a mers la cele mici cu poliția, pentru a se asigura că situația nu escaladează.

Socrii Danei Roba nu i-au dat voie să-și ia fetițele

„Părinții soțului nu au vrut cu niciun chip să-i dea fetele, motiv pentru care am solicitat intervenția poliției. Doar după sosirea unui echipaj de poliție, bunicii au acceptat realitatea și au permis fetițelor să plece cu mama lor”, a declarat avocata Laura Brehar pentru impactpress.ro.

Chiar dacă, cu doar o zi în urmă, Lidia Roba, sora Danei Roba, declarase presei că reuniunea dintre mama și copii nu este o opțiune, recuperarea copiilor de la părinții lui Daniel Balaciu a avut loc.

„Fetele încă sunt la ei (nr. la părinții lui Daniel Balaciu), deci fetele încă nu au ajuns acasă, pentru că Dana este cu mâinile în ghips, este într-o situație destul de dificilă și nu poate să se ocupe de fete. Fetele încă nu au venit la mama lor. Ea este la apartament, este supravegheată în totalitate.

Momentan, nu poate să se ocupe de fete. Abia după ce îi vor da ghipsul jos de la mâini și când doctorul îi va spune că este aptă să îngrijească fetele. Momentan, doar astea sunt detaliile anchetei și trebuie să avem răbdare cu fiecare pas”, a spus Lidia Roba.

Dana Roba strânge bani pentru operații

Recent, Dana Roba a împărtășit o fotografie în care apare alături de una dintre fiicele sale, anunțându-și urmăritorii că se recuperează treptat și că este profund întristată de situația în care se află, deoarece nu își poate desfășura activitatea profesională.

„Acum mă refac ușor, și mai am nevoie de încă trei operații chirurgicale. Două pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreapta pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra.

Voi lupta pentru copiii mei și consider ca Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie in viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult. Vă iubesc și mă gândesc la voi. Când mă fac bine voi face un live aici pe Instagram”, a fost mesajul postat de Dana Roba.