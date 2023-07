Fosta iubită a lui Guță, Dana Roba, strânge bani pentru operații. „Am toate degetele rupte”. Video

Recent, Dana Roba a împărtășit o fotografie în care apare alături de una dintre fiicele sale, anunțându-și urmăritorii că se recuperează treptat și că este profund întristată de situația în care se află, deoarece nu își poate desfășura activitatea profesională.

Prima postare a Danei Roba, după ce a fost mutilată cu ciocanul

„Ultima fotografie în care am arătat impecabil. Înainte cu o zi de măcelul pe care l-a organizat fostul soț fără ca sa îmi zică nimic în seara respectiva. Mereu când nu ne înțelegeam îmi spunea: mai bine te văd moarta decât sa divorțezi de mine. Eram înainte cu două zile de divorțul pe cale amiabilă pe care l-am plătit eu, 800€”, a scris Dana Roba pe Instagram.

Femeia a mai spus că începe să se refacă, ușor=ușor, dar are nevoie disperată de bani pentru încă trei operații.

„Acum mă refac ușor, și mai am nevoie de încă trei operații chirurgicale. Două pentru reconstrucția fetei și una la mâna dreapta pentru că am toate degetele rupte și am ambele mâini în ghips. Regret amarnic și sunt foarte necăjită că nu pot lucra.

Voi lupta pentru copiii mei și consider ca Dumnezeu m-a lăsat o mărturie vie in viața și un exemplu pentru fetițele mele, Chantal și Celine pe care le iubesc enorm de mult. Vă iubesc și mă gândesc la voi. Când mă fac bine voi face un live aici pe Instagram”, a fost mesajul postat de Dana Roba.

Dana Roba a fost bătută în urmă cu câteva săptămâni de Daniel Balaciu, soțul său de care urma să divorțeze. Bărbatul a lovit-o brutal cu ciocanul în cap și pe mâini și a lovit-o cu picioarele, iar medicii nu îi mai dădeau acesteia nicio șansă la viață.

Balaciu a declarat apoi că a bătut-o pentru că Dana Roba voia să-l părăsească, deși femeia spune că a fost mereu o soție bună și fidelă și nu merita tot ceea ce s-a întâmplat.

Daniel Balaciu își așteaptă procesul

După actul violent comis asupra soției sale, Daniel Balaciu a informat autoritățile și a fost arestat. În prezent, se află în custodie preventivă și așteaptă procesul său. Înainte de a se desfășura procesul, poliția are sarcina de a investiga cazul, iar acest lucru este facilitat acum că make-up artistul și-a revenit din comă și poate furniza informații relevante.

Fetele Danei Roba nu știu ce s-a întâmplat cu mama lor

În ceea ce le privește pe fiicele Danei Roba, acestea sunt în grija familiei ei, în prezent. Până în acest moment, rudele au decis să nu le informeze pe micuțe despre ceea ce s-a întâmplat cu mama lor, deoarece își doresc să le protejeze și să le ofere un mediu sigur și liniștit.