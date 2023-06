Dana Roba, primele declarații după ce a fost mutilată de soțul ei cu ciocanul: „Nu am putut să mă uit la pozele cu mine”

Dana Roba susține că mult timp nu a reușit să privească pozele cu ea după ce a fost mutilată și deși medicii credeau că o să moară, ea consideră astăzi că Dumnezeu i-a dat o nouă șansă la viață. Aceasta a mai dezvăluit că a rămas șocată și că imediat după ce a intrat în spital arăta „ca un om mort”.

Dana Roba consideră că Dumnezeu a luptat pentru viața ei

„Niciun medic nu mi-a garantat viața la cât de groaznică a fost bătaia. Mă mir și eu. Nu am putut să mă uit la pozele cu mine până azi noapte, a fost prima dată când m-am uitat și am rămas șocată, nu îmi vine să cred că sunt eu și consider că Dumnezeu mi-a dat o a doua șansă la viață. Toți medicii au fost 100% convinși că o să mor. Toți medicii mi-au spus că intru în operație, dar fără nicio șansă de viață.

Dumnezeu a luptat pentru mine. Eu, când am văzut pozele nu am putut să mai dorm toată noaptea. Am rămas șocată de cât de rău am arătat. Nu-mi vine să cred cum am arătat și cum arăt acum. Nu mă recunosc. Arătam ca un om mort”, a mai spus Dana Roba.

Aceasta mai susține că ține minte perfect momentul în care a fost bătută de soțul ei și cuvintele pe care acesta i le adresa. Dana Roba spune că Daniel Balaciu și-a premeditat fapta, deoarece ei nu aveau în casă ciocanul cu care a fost mutilată.

Soțul ei și-a premeditat fapta

„El a premeditat asta de duminică seară, pentru că eu nu aveam ciocanul ăla în casă, cu care el m-a bătut. În momentul când mă bătea, țin minte clar că îi spuneam: Daniel, să știi că tu nu dai în mine, tu dai în Hristos, tu dai în copilul lui Isus și o să îți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai și atunci se enerva și mai tare și mă lovea și mai tare.

M-a călcat cu picioarele pe față și mi-a zis: Îți garantez că o să mori, du-te dracu de pocăită, că vei muri. Așa mă înjura încontinuu”.

Make-up artistul spune că nu merita să fie bătută de soțul ei și că ea nu l-a înșelat niciodată. Mai mult, ea vrea să dea ochii din nou cu bărbatul și să-l întrebe de ce a făcut asta, mai ales că ea a fost o femeie bună și a muncit pentru toată lumea, în timp ce el doar a stat, a mai spus aceasta într-un interviu pentru România TV.