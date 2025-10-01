Dan Voiculescu și Mihai Morar, față în față: Dezvăluiri-bombă din afacerile de milioane de dolari și relația cu Securitatea

Toamna începe cu un dialog de senzație: Mihai Morar îl aduce pe Dan Voiculescu în fața microfonului, într-un episod al podcastului Fain & Simplu care se anunță istoric. Românii vor avea ocazia să audă direct de la sursă cum a ajuns unul dintre cei mai bogați și influenți oameni ai țării și ce preț a plătit pentru asta.

Fondatorul trustului Intact a fost condamnat pentru spălare de bani, într-unul dintre cele mai controversate dosare de după Revoluție. Acum, recenta decizie a Înaltei Curți, care a demontat modul abuziv în care judecătoarea Camelia Bogdan i-a condus procesul, îi oferă lui Voiculescu o nouă șansă de a vorbi.

În podcast, se vor atinge subiecte fierbinți: relația cu Securitatea, jocurile din culisele afacerilor și, inevitabil, experiența din spatele gratiilor. Va fi pentru prima dată când Voiculescu răspunde fără menajamente, într-un cadru relaxat, dar extrem de tensionat ca miză publică.

Toată România e cu ochii pe YouTube, joi, 2 octombrie, ora 19:00. Dan Voiculescu promite să vorbească mai deschis ca niciodată. Va fi momentul adevărului.