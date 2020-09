Acesta a dezvăluit care sunt șansele să existe o confruntare publică între cei doi, acum, pe ultima sută de metri. De asemenea, primarul a explicat și ce măsuri de protecție au fost luate de administrația sectorului pe care-l conduce, pentru siguranța cetățenilor care se vor prezenta la vot.

„Eu cred că nu va fi dezbatere. Dar poate se vor răzgândi. Oricum Nicușor Dan nu va veni. Poate Gabriela Firea și Traian Băsescu vor veni, dar Nicușor Dan nu va veni pentru că se face de râs. Traian Băsescu știe cu ce se mănâncă Primăria Capitalei, Gabriela Firea știe. Nicușor Dan…”, a comentat Dan Tudorache într-o emisiune online.

Nicușor Dan a fost astăzi pus într-o lumină diferită, acesta fiind filmat alături de un dezvoltator imobiliar. În context, Traian Băsescu a lăsat de înțeles, în trecutul nu foarte îndepărtat, că acest candidat de dreapta strângea cu ușa constructorii prin blocarea PUZ-urilor, ceea ce ducea ulterior la o înțelegere între el și dezvoltatorul imobiliar. Mai mult, există acuzații la adresa lui Nicușor Dan că ar avea strânse legături cu șeful clanului Sportivilor.

Peste 50% dintre locuitorii Sectorului 1 vor ieși la vot

Cea mai aprigă bătaie electorală se dă pentru funcția de primar al Sectorului 1. Clotilde Armand, candidata din partea USR Plus, a realizat zeci de plângeri adresate autorităților în aceste luni de campanie, a contestat candidaturile adversarilor în această cursă, a acuzat primarul în funcție că a pus Poliția Locală să o fileze în 2017 și a încercat să blocheze programul „Tablete pentru toți elevii”.

În contrapartidă, Tudorache a confruntat-o pe Clotilde Armand într-o emisiune televizată și i-a dezvăluit secretele din trecut – începând cu moartea unui angajat al Distrigaz, în 2009, pe vremea când ea era director regional al companiei.

În emisiunea respectivă, Clotilde Armand nu a putut să argumenteze sau să aducă probe pentru a susține acuzația de filaj cu Poliția Locală.

Nu în ultimul rând, numele lui Clotilde Armand a fost menționat și în interviul-mărturie al procurorului Mircea Negulescu, zis și Portocală, acesta întărind suspiciunile cum că fondatoarea USR ar acționa în interesele statului francez și explicând că există o legătură strânsă între ea și generalul SRI, Florian Coldea.

Toate aceste picanterii au atras atenția cetățenilor din sector și le-a dat imboldul necesar pentru a se prezenta la urnele de vot, în data de 27 septembrie.

Pentru siguranța acestora, Dan Tudorache a spus că a luat măsuri infailibile:

„În urmă cu o lună și jumătate mi-era și mie teamă de ziua de vot, cum folosești ștampila, cum o dezinfectezi după fiecare alegător, dar între timp s-au reglementat toate situațiile. În Sectorul 1 vom da măști, mănuși, acea soluție de dezinfectare. Toți vor fi protejați din toate punctele de vedere. Totul va fi SAFE”, a spus primarul.

„Să sperăm că nu vor fi cozi. Ar trebui să se miște mai repede cei din secția de votare. Fiecare alegător are 4 buletine de vot, dar, în rest, timpii morți nu vor fi, pentru că față de dățile trecute, mai pierdem timpul cu masca și mănușile în mâini. Maxim un minut vom pierde cu fiecare votant. Restul va fi ca înainte. Totul se va desfășura destul de repede în secția de votare. (…) Am avut cea mai mare prezență de la europarlamentare. Prezența va fi mare și acum, peste 50% la Sectorul 1.”, a mai declarat primarul, menționând și faptul că există riscul ca la unele secții de votare să se formeze cozi, însă un există niciun pericol de infectare pentru oameni, atât timp cât poartă mască de protecție.

Scandal politic pe seama copiilor: un vor să dea tabletele

Dan Tudorache a făcut și o afirmație șocantă luni, spunând că directorul Liceului Brâncoveanu nu vrea să dea tabletele achiziționate de primărie, elevilor.

„Am un caz special la Liceul Brâncoveanu, unde directorul a decis să dea tabletele mai târziu. Bănuiesc că are altă orientare politică, preferă să facă campanie politică… Nu vine cu o tabletă, o dă mai târziu, ca să mă înjure părinții și să nu mă voteze. Are o orientare USR-istă, au mai fost școli unde părinții au fost puși să semneze acte în care se specifica faptul că le voi lua tableta înapoi sau că vor fi obligați să o plătească. Fals! Tableta are internet pentru 2 ani. Dacă se sparge, nu cerem banii înapoi, ci nu mai dăm altă tabletă, un o înlocuim”, a clarificat Tudorache.

„Decât să faci o faptă bună și să le dai copiilor tableta… Marea majoritate au predat tabletele elevilor! Dar sunt anumite licee, școli generale, care au îngreunat această predare a tabletelor, doar-doar ca părinții să se enerveze pe primar. Sunt profesori care pot face un pic de campanie electorală.”, a conchis primarul.