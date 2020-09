În câteva zile de funcționare, 26.000 de bucureșteni au scris despre problemele lor și despre ce ar dori să se rezolve la nivelul Primăriei Generale București. „S-au strâns 26.000 de sesizări cu care o să ne ducem la registratura Primăriei Capitalei. Apropo de registratură, am trecut pe acolo și… parcă auzeam de la Primăria Capitalei că s-a digitalizat totul.

E o coadă de mai mult de 10 persoane în momentul ăsta, care iese până în stradă. De 15 ani mă ocup de problemele bucureștenilor și știam că orașul ăsta are probleme mari, dar nu mă așteptam ca în două săptămâni să fie așa de multe”, a spus Nicușor Dan.

Candidatul independent a dat și exemple legate de problemele bucureștenilor, după ce a pus pe categorii petițiile oamenilor. Tipurile de probleme cele mai frecvente: poluarea – 2.200, gropi de gunoi – 2.600, gropi în șosea – 3.100, lipsă apă caldă – 2.000 de persoane, transportul în comun – 2.000 de persoane, trafic – 3.100 de persoane, lipsă locuri de parcare – 2.300 de persoane, parcuri și spații verzi – 2.400 de persoane, chestiuni care țin de urbanism – 900 de persoane.

Mesaje de la cetățeni

Dacă nu te dai jos din scaunul de primar, nu vei cunoaște niciodată problemele oamenilor. Așa se face că, spune Nicușor Dan, oamenii au probleme care mai de care mai diversificate. ”De la parcul Drumul Taberei și până la Râul Doamnei, întregul trotuar este plin de mașini din simplul fapt că nu există locuri de parcare. Este foarte neplăcut ca pieton să stai să te ferești de mașini care intră și pleacă de pe trotuar. Este neapărată nevoie de o parcare subterană sau orice fel de formă de parcare, nu pe trotuar”, scrie un locuitor din București.

Un altul se plânge că nu are apă caldă de câteva luni. ”Lipsă apă caldă. După 5 luni de lipsă parțială sau totală, apa caldă de azi e aproape inutilizabilă. Dacă o lași să curgă 20 de minute, risipă și dacă ai contoare, bani pierduți”, în timp ce alt locuitor spune că orașul este unul murdar, care nu a văzut mătura de ani de zile. ”Aici este în fiecare zi murdar, coji de semințe, sticle de plastic, doze de peturi. Amenajarea spațiului verde nu a fost încă finalizată”

Creierul transportului în comun din New York va lucra la București

Nicușor Dan a precizat că după data de 27 septembrie, când va ieși primar al Bucureștiului, unul dintre cei mai mari experți în transportul în comun, din lumea, care a pus pe picioare transportul din New York, va veni și va lucra în capitală. ”Vă anunț că în echipa de experți cu care vom lucra la Primăria Capitalei, după 27 septembrie o să vină o personalitate mondială a transportului public, domnul Michael Horodniceanu, de origine română, a studiat la Liceul Caragiale.

A emigrat în Statele Unite, a condus transportul public din New York în anii 80 și transportul public din zona metropolitană a New Yorkului, în anii 2000, în total 30 de ani dedicați acestei activități. Este în paralel profesor la New York University. A acceptat să fie consilierul primarului general pentru chestiuni de trafic”, a spus candidatul independent care nu a pierdut ocazia să lanseze un atac în direcția lui Gabriela Firea, primarul în funcție.

Potrivit lui Nicușor Dan, consilierul lui Firea, pe problemele transportului în comun este Marius Coajă, un fost condamnat penal pentru furt. ”Asta este diferența între actuala administrație și administrația pe care o propunem bucureștenilor după 27 septembrie. Am spus deja, aceste alegeri sunt despre Firea la Primărie sau Firea la pușcărie.

Și o să fac tot ce ține de mine și ca bucureștenii să aibă un trafic corect, poluare redusă, apă caldă și căldură, dar și pentru ca această caracatiță de care sunt responsabile toate problemele pe care le-am semnalat să plece din administrația publică din București, acolo unde îi este locul”.