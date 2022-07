Dan Negru, scos din minți. „Nu a fost nimeni în stare să pună un acoperiș unde să te poți adăposti de soare, în plină căldură, vara”

Dan Negru a fost în gara din Eforie. El a filmat condițiile în care zeci de călători sunt nevoiți să aștepte trenul. Prezentatorul de televiziune a semnalat că deși este cod roșu de caniculă, oamenii nu au de ales și trebuie să stea pe peron, sub soarele arzător.

De asemenea, el a mai atras atenția asupra faptului că de ani de zile, nimeni nu a fost în stare să pună un acoperiș pe peron. În condițiile în care trenurile întârzie din cauza căldurii, iar călătorii trebuie să se adăpostească la umbră, sub copaci.

„În spatele meu e gara din Eforie. E cod roșu de caniculă și ăsta e peronul. Oamenii așteaptă trenul. De ani de zile, bătuți în cap de soare….Nu a fost nimeni în stare să pună un acoperiș unde să te poți adăposti de soare, în plină căldură, vara. Din când în când, oamenii se mai ascund acolo, sub copaci, dar dincoace, e un peron unde zeci de oameni stau zilnic, bătuți în cap de soare, așteptând trenul. Se anunță că trenul are întârziere 15 minute. Cât poate să coste să pui un acoperiș aici? Dacă are întârziere, oamenii pleacă. Se duc la umbră, că aici nimeni nu a fost în stare să pună un acoperiș”, a scris Dan Negru, pe pagina sa personală de Facebook.

Cariera lui Dan Negru

Dan Cristian Negru este un prezentator român de televiziune. El este celebru pentru succesul în televiziune și pentru longevitatea audiențelor TV înregistrate de-a lungul carierei. Este scenarist și autor/co-autor al unor formate TV. Este supranumit de presa din România și din Republica Moldova, „Regele Audiențelor” datorită recordurilor de audiență tv pe care le-a stabilit de-a lungul anilor în cele două țări.

După 22 de ani de activitate la Antena 1, Dan Negru a părăsit echipa postului, urmând a-și continua cariera la postul de televiziune Kanal D. Acest transfer a luat prin surprindere piața media din România, și a fost cel mai mediatizat subiect din luna ianuarie 2022, fiind, de asemenea, dezbătut și de publicații internaționale de specialitate.