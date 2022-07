Dan Negru a plecat într-o vacanță în Egipt, în ciuda știrilor alarmiste: „Nu cad în plasa breaking news-urilor de panică”

Deși în ultima vreme tot mai multe atacuri ale rechinilor au fost raportate și comentate de presa din România, mai ales că inclusiv o româncă din Suceava, pe nume Roxana Donisan, a fost ucisă de un rechin în apele Egiptului, prezentatorul TV de la Kanal D, Dan Negru, spune că va continua să-și petreacă vacanțele în această țară.

Dan Negru spune că nu cade în plasa știrilor alarmiste

„Nu cad în plasa breaking news-urilor de panică. E vremea lor, știu. Referitor la subiectul cu rechinul, e regretabil că s-a întâmplat o nenorocire.

Dar eu nu cred că panica asta face bine cuiva. N-o să mai merg în Egipt de frica rechinilor, doar când o să văd rechini atacând oamenii la mall în Hurghada”, spune Dan Negru.

Dan Negru, un vizitator nonconformist al Egiptului

Prezentatorul TV susține că este adeptul cartierelor marginale ale orașului Cairo, acolo unde nu ajung mulți turiști.

„Nu-mi place Egiptul turistic, de resort, merg acolo de dragul copiilor mei, dar nu sunt un turist de resort. Îmi plac cartierele mărginașe din Cairo, unde viața e diferită de tot ce vezi în pliante turistice.

Am văzut Cairo la un an după Revoltă Arabă, și îmi amintesc că eu și soția mea eram printre puțini turiști din oraș. Îmi place Egiptul care nu e arătat turiștilor”, mărturisește Dan Negru, conform Cancan.ro.

A renunțat la Antena 1, după 20 de ani

Dan Negru nu a putut refuza propunerea făcută de șefii Kanal D și a renunțat la televiziunea în care s-a implicat mai bine de 20 de ani.

„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune.

Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, vă propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”,a mărturisit Dan Negru.