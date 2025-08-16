Social Alaska, negociată de un român. Dan Negru: Istoria l-a uitat pe George Pomuț







Dan Negru a discutat despre George Pomuț, un personaj uitat de mulți români. În contextul summitului din Alaska, dintre Trump și Putin, prezentatorul TV a reamintit că generalul a intermediat vânzarea teritoriului de la ruși la americani.

În 1867, George Pomuț era consul al Statelor Unite la Sankt Petersburg și a condus negocierile care au modificat harta politică a lumii.

„Toți vorbesc despre Alaska. Dar nimeni nu mai știe că un român a contribuit decisiv la vânzarea statului Alaska, de la ruși la americani. (…) De George Pomuț se mai vorbește pe undeva?”, a spus acesta.

Dan Negru a prezentat biografia generalului George Pomuț. Născut la Gyula, acesta a studiat la academii militare din Viena și Franța. Mai târziu s-a stabilit în Statele Unite, unde a primit gradul de general în timpul Războiului Civil.

Înainte, luptase în Revoluția de la 1848 alături de revoluționarii maghiari, fiind avansat la gradul de căpitan. Spre finalul vieții, a fost diplomat american la curtea imperială rusă din Sankt Petersburg.

Deși a fost rechemat în Statele Unite după încheierea misiunii diplomatice din 1878, George Pomuț a rămas în Rusia din motive necunoscute. Moartea sa este la rândul ei învăluită în mister. Se știe doar că a murit în mare sărăcie, pe 12 octombrie 1882, la Sankt Petersburg. A fost îngropat în cimitirul Smolensk, în capitala rusă de atunci.

Prezentatorul a amintit, de asemenea, că în anul 1997, fostul președinte american Bill Clinton a rostit numele lui George Pomuț în discursul susținut la București.

„Știți cine l-a pomenit ultima dată? Clinton. Bill Clinton, președintele Americii care-n ’97, când a venit în România, a spus că românul George Pomuț e unul din cei care a făurit America de azi”, a spus acesta, în videoclipul postat pe Facebook.