Dan Capatos este în doliu: De-acum, vei rămâne o inimă

Dan Capatos și-a exprimat dintotdeauna recunoștința față de părinții lui deoarece i-au oferit o copilărie minunată. Dar acum, prezentatorul şi-a pierdut tatăl arătându-şi durerea prin care trece în aceste momente cumplite.

Dan Capatos este în doliu. Tatăl său a murit

Dan Capatos abia a reuşit să scrie câteva rânduri despre tragedia din familia sa. Acesta şi-a exprimat durerea şi pe rețelele de socializare:

„De-acum, vei rămâne o inimă de lumină, Tată…”, a scris prezentatorul TV.

Prezentatorul de la Xtra Night Show a publicat o imagine cu el și părintele său, alături de mesajul de mai sus.

Dan Capatos cu tatăl său. Sursa foto: Instagram

Vedeta TV are, de asemenea, probleme de sănătate

Dan Capatos moștenește problemele de sănătate din familie. Prezentatorul de la Xtra Night Show a suferit un atac celebral ischemic tranzitoriu, într-o minivacanță, în Ancona, un oraș din Italia.

„Lumea nu știe că intru la bolnavi cronici! Am făcut atac ischemic tranzitoriu acum doi ani, când nu-mi mai simțeam jumătate de cap. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Avusesem puseu de tensiune, l-am simțit din avion, începea să-mi clipocească așa imaginea. Și asta din cauza hipertensiunii arteriale de care sufăr de mai multă vreme”, a declarat vedeta TV.

Dan Capatos și-a exprimat dintotdeauna recunoștința față de părinții lui, care i-au oferit o copilărie minunată și l-au înconjurat mereu cu multă dragoste.

Sursa foto: Facebook

Ce spunea Dan Capatos despre copilăria sa

Prezentatorul de la Xtra Night Show a povestit recent despre copilăria fericită pe care a avut-o.

„Am avut o copilărie extraordinar de frumoasă, nu mi-a lipsit nimic. Am o familie minunată şi unită. Am făcut tot ce face un copil normal la diferite etape de vârstă. Nu am fost un copil-problemă. Pe vremea aceea nu se drogau copiii, nu se îmbătau, nu făceau orgii. M-am rezumat doar la prostioarele tipice, mai degrabă apropiate de Amintirile din copilărie ale lui Creangă, decât de ce se întâmplă acum”, spunea el.