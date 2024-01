Dan Capatos la „bârfă” cu Teo Trandafir. Ce au spus despre Andreea Marin și Cătălin Măruță

Într-un episod recent al podcastului său de pe YouTube, Teo Trandafir l-a avut invitat pe Dan Capatos, prezentatorul emisiunii „Xtra Night Show”. Cei doi au purtat o discuție deschisă despre diverse subiecte, având în comun experiența lor în industria televiziunii.

Dezvăluirea surprinzătoare a lui Dan Capatos

Una dintre dezvăluirile care a surprins-o pe Teo Trandafir a fost legată de persoanele pe care Dan Capatos le apreciază cel mai mult în industria media. Capatos a menționat că nu va uita niciodată contribuția lui Dan Diaconescu, care i-a salvat poziția în perioada „Un show păcătos”, când nu obținea cifrele dorite de conducerea Antenei.

Mai mult, Dan Capatos a împărtășit o soluție ingenioasă, dar și neașteptată, pentruTeo Trandafir.

Dan Capatos sprijinit de Dan Diaconescu

Capatos a povestit cum a apelat la ajutorul lui Dan Diaconescu pentru a solicita invitații de la care putea obține audiență la PRO TV.

„O să-l respect pe Dan Diaconescu toată viața mea. Suntem prieteni! Stai să vezi ce am făcut. Încă mă amenința spectrul cifrelor, era urât. Nu era aurora boreală, era smog. Băi, ce fac? Eu nu cred că s-a întâmplat așa pe planetă. Bă, îl sun, să-mi dea invitați de la el.

Zic să fac și eu ce face el. Dacă fac și eu ce face el, pe Antena 1, n-are cum să nu fie bine. Producătoarea zice: `Tu ești sănătos la cap`? L-am sunat și îi zic: `Vă zic direct că n-am cum să ocolesc că tot acolo ar trebui să ajung.

Am și eu de crescut un copil, mă dă afară dacă nu fac treabă, nu știu cum să fac să iasă ca la tine. Zic, când avem subiecte din astea care ne interesează gen Oana Zăvoranu, Nikita… Poți să mi le dai și mie, că eu am o oră`? Vin o oră la mine și după aia se întorc la matale. El a zis că nu crede că aude așa ceva. Tu vrei să îți dau invitații mei? Zic… Dacă se poate… Doar din când în când, nu zilnic!”, a dezvăluit Dan Capatos în podcastul lui Teo Trandafir.

„Nu puteai să îmi dai și mie un telefon că-l sunam și eu pe Măruță?”, a fost întrebarea Teo Trandafir. Ulterior, Dan Capatos a continuat seria dezvăluirilor.

„A doua săptămână era Oana Zăvoranu în flăcări, nu știu ce… Eu vedeam seara, la el. După aia a ajuns să îmi spună în timpul zilei: uite, îl am pe ăsta, îl vrei? Da”, a mai spus Capatos.

„E ca și cum l-aș suna eu pe Măruță… Mi-ar da și mie, dar nu invitați!”, a atacat Teo Trandafir. „Mă rog, Măruță e de-al nostru, dar nu e… Nici eu n-aș fi făcut așa ceva. Nici tu nu cred că ai fi făcut așa ceva. Dar generozitatea asta a ăluia care e pe sabia lui”, a mărturisit Capatos.

Andreea Marin, criticată dur de Capatos