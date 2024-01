Dan Capatos, dezvăluiri despre AVC-ul suferit: „Mi s-a strâmbat gura”

Dan Capatos se numără printre celebritățile autohtone care evită să vorbească public despre problemele din viața personală. Cu toate acestea, invitat în podcastul lui Teo Trandafir, celebrul prezentator a vorbit despre unul dintre cele mai grele episoade din viața sa.

O vacanță eșuată

În urmă cu mai bine de doi ani, Dan Capatos și soția sa au plecat în Italia pentru a-și vizita finii și pentru a petrece un weekend la malul mării. Cu toate acestea, planurile lor au fost date peste cap când, în drum spre destinație, prezentatorului emisiunii Xtra Night Show i-a crescut tensiunea. Situația s-a complicat ulterior, iar jurnalistul a trecut prin momente extrem de dificile.

Dan Capatos, dezvăluiri emoționante despre AVC-ul suferit

Prezentatorul TV suferă de hipertensiune arterială încă din copilărie. De aceea, la început, nu a acordat prea multă importanță puseului de tensiune. A luat o pastilă pentru a-și regla tensiunea, însă fără succes. În continuare, starea sa de sănătate s-a înrăutățit, așa că a mai luat încă o pastilă. Neputându-și ameliora simptomele, a realizat că ceva nu este în regulă și a decis să meargă imediat la spital.

„A fost episodul ăsta, care m-a speriat crunt. Ne duceam într-un weekend la finii noștri în Italia, la mare. Practic, o pastilă pe care o am tot timpul după mine. Știu când fac puseu din ăsta de tensiune, nu mai văd bine, începe să îmi clipească imaginea și am un rău din ăsta general.

Bag repede o pastilă. N-a trecut. Am băgat-o și pe a doua, n-a trecut nici după a doua. Am zis că e groasă. M-am dus acolo, am întrebat dacă au un spital, ceva, mi-au dat a treia pastilă. M-am liniștit până la urmă.

De acolo mai aveam de mers două ore și jumătate cu mașina spre locul unde trebuia să ajungem”, a povestit Dan Capatos în cadrul podcastului „Gând la Gând Cu Teo”.

Dan Capatos: „Mi s-a strâmbat gura”

Chiar dacă la spital Dan Capatos a început să se simtă mai bine, simptomele s-au accentuat abia după. Fiul prezentatorului TV, Andrei, a venit să-și ia părinții cu mașina, iar în timpul călătoriei a avut loc o scenă tulburătoare. Jurnalistul a relatat că i s-a întors gura și, în plus, nu-și mai simțea mâna.

„Mă uitam pe geam și nu știam unde mi-e telefonul. Telefonul era în mâna stângă. Când m-am întors la Monica să o întreb unde mi-e telefonul, mi s-a strâmbat gura. Eu nu-mi dădeam seama. Ea s-a albit la față. Nu îmi simțeam mâna.

După mă întrebam de ce nu simt. Spuneam că nu îmi simt mâna, dar eu nu mă vedeam la față. După aceea mi-am dat seama. Eu am crezut că îmi trecuse, dar de fapt nu îmi trecuse. Am ajuns acolo la un spital nasol.

Stăteam la rând și era pe la numărul 20. Eu având 47, m-am gândit că mă strâmb de tot acolo. M-am întors în țară, mi-a făcut CT-ul și într-adevăr, e un punct în care se vede. Avantajul a fost că nu a plesnit nimic și că sunt hipertensiv de mic, pentru că vasele erau pregătite. Faptul că vasele erau pregătite pentru presiune a făcut să rezist.”, a mai spus Dan Capatos.