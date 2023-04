Dan Bursuc, dator vândut. Care este, cu adevărat, situația financiară a manelistului

Fostul iubit al fiicei sale, Nicolae Florin, zis Uku, a povestit că Dan Bursuc are datorii uriașe și că și-ar putea pierde și vilele de lux. Acesta a mai declarat că manelistul nu mai colaborează cu unii artiști și că nu mai are bani ca pe vremuri.

După ce a fost acuzat că i-a sechestrat și bătut fiica, Uku a povestit că aceasta a vrut să-l omoare și că tatăl ei, Dan Bursuc are să-i dea peste 1.385.000 de euro. „El are datorii de aproape 1.4 milioane de euro. Mai mult, are casele lăsate la bancă, a luat și de acolo vreo 200 și ceva de mii de euro”, a dezvăluit Uku.

Dan Bursuc, în pragul sărăciei

Bărbatul a mai declarat că Dan Bursuc a rămas doar cu numele și că nicio formație nu mai vrea să fie asociată cu el. Unul dintre cele mai mari nume din industria manelelor a rămas fără bani, putere și colaborări.

„Nu mai are nicio formație, de el a rămas doar numele. Nici pe Kana Jambe, nici pe Arabii lu’ Bursuc, nici pe Cameleonii. Nici pe Copilul de Aur nu-l mai are, el ia contracte separat. Nici pe Laura Vass, căreia i-a luat numele. Nici pe Alex Kojo”, susține fostul iubit al fiicei lui Dan Bursuc.

Uku a spus că Dan Bursuc este un adevărat diavol și că toți banii i-a făcut prin țepe și alte înșelăciuni. El a declarat că impresarul manelelor încasa bani din evenimente, dar că nu îi plătea la stat.

„Anul trecut a dat țepe la oameni, a avut o grămadă de probleme cu nunțile. Va avea probleme și anul acesta. Mi-au zis finii lui că a început să sune oamenii din cauză că i-au dat arvună, iar acum nu mai are formații. Face contracte la evenimente, încasează banii și nu plătește nimic la stat. E un diavol, vă rog să mă credeți”, a mai povestit Nicolae Florin pentru Cancan.