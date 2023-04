Celentano din „Las Fierbinți”, viață ca-n filme. Cum a pierdut foarte mulți bani în Orient

Pe vremea când avea doar 25 de ani, Adrian Văncică a fost pentru un an în Coreea de Sud, acolo unde a lucrat într-un parc de distracții și trebuia să intre în pielea mai multor persoaneje. Tot atunci, actorul a pierdut foarte mulți bani, deoarece obișnuia să pună pariuri la meciurile din Campionatul Mondial.

Adrian Văncică nu a avut același succes în televiziune ca acum

,,Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci cand a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile. Am lucrat într-un parc de distracții, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje.

Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am facut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai multi ruși, bulgari, moldoveni. M-am întors apoi în România”, a povestit actorul care îl interpretează acum pe Celentano.

El a mai spus că atunci când a plecat din România jucase deja în câteva filme și piese de teatru, alături de nume mari, și a avut chiar și o emisiune la Pro TV, dar totul s-a terminat rapid.

Cum e să-l joace pe Celentano îl „Las Fierbinți”

Actorul a povestit și despre rolul său din „Las Fierbinți”, menționând că el îi interpretează pe trei bețivi pe care i-a cunoscut când stătea la bloc.

„După două zile de filmare mă dor ochii. Pentru că eu niciodată nu-mi văd partenerii cu care joc, mă văd pe mine. Zici că-s Al Pacino în Parfum de femeie, nu văd nimic in jur. Pe bețivii pe care îi imit i-am cunoscut la bloc, sunt trei la număr, iar nici unul, niciodata, nu îl recunoaște pe celălalt”, a mai spus acesta, potrivit click.ro.