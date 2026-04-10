Dan Andronic: „Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine”

Importanța de a dărui sau celebra vorbă: „Dar din dar se face Raiul”. Un subiect analizat de Dan Andronic și de Sever Voinescu în timpul conferinței desfășurate recent la Mănăstirea Oașa și difuzată pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

La conferința desfășurată la Mănăstirea Oașa, Dan Andronic și Sever Voinescu au analizat subtilitățile acumulării de bunuri și momentul în care averea devine, dintr-o resursă, o ispită.

Analiza pune sub lupă motivația interioară a succesului material și barierele pe care ego-ul le ridică în calea actului de a dărui.

Diferența fundamentală în percepția bogăției rezidă în scopul final al muncii. Sever Voinescu atrage atenția asupra unei capcane psihologice: cu cât acumulăm mai mult pentru simplul fapt de a poseda, cu atât devenim mai rigizi în fața nevoilor celorlalți.

„De ce acumulezi? Ca să dai! E! Când începi să acumulezi ca să dai, atunci, începi să ai gândirea asta, atunci îți dai seama. Nu, îți dai seama imediat de diferențe. Îți dai seama imediat unde-i diferența. Când începi să acumulezi ca să ai, nu mai vezi sau poate la un moment dat spui, bă, de fapt am mult, dar pot să dau foarte puțin, că acum ce să fac? Uite la ce nivel am ajuns. Și e foarte greu sigur să te oprești, e foarte greu. Bogăția e o ispită, știm asta”, a explicat Sever Voinescu în timpul dialogului de la Oașa.

O întrebare despre filantropie este legată de procentul „corect” din venit, care ar trebui direcționat către cauze caritabile. Dan Andronic respinge ideea unui prag matematic, considerând că generozitatea nu este o bifă într-un tabel de obligații sociale, ci o stare de confort spiritual.

„Nu cred că trebuie să dai jumătate sau un sfert sau tot sau 10%. Ar fi cel mai comod. Să se comunice un standard. O formăm și în momentul ăla, gata, am sărit pragul. Am intrat în zona bună. Nu. Zona bună este acolo unde tu te simți bine. Întotdeauna este un iaht mai mare, apropo de ce spunea Sever, întotdeauna este o mașină mai puternică, întotdeauna a apărut un model nou de geantă, întotdeauna sunt niște pantofi mai frumoși decât aceia pe care le ai tu ca bărbat, ca să nu îmi pierd femeile”, a punctat Dan Andronic.

Dan Andronic a subliniat că, deși capacitatea de a genera bogăție depinde de anumite trăsături specifice precum riscul și viziunea, valoarea umană nu este dictată de cifrele din cont. Oamenii sunt inegali în abilitatea de a acumula, dar egali în potențialul de a fi buni.

„Totul până la urmă, în esență, depinde de tine. În esență depinde de tine, de modul în care înțelegi să-ți duci viața. Pentru că vedeți că și bogăția asta nu e la îndemâna oricui. Oricine poate să devină bogat. Pentru că presupune anumite calități sau defecte, depinde cum le privești, care te fac mai deosebit față de ceilalți.

Curajul de a lua anumite decizii, de a risca, de a găsi noi posibilități de manifestare într-un domeniu. Evident, oamenii nu sunt egali din punctul ăsta de vedere. Sunt unii care pot să obțină mai mult și alți care pot să obțină mai puțin. Nu înseamnă că unii sunt mai buni decât ceilalți. Bunătatea ține până la urmă de partea sufletească, nu capacitatea de a acumula bunuri materiale”, a concluzionat jurnalistul.