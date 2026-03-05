Politica

Daciana Sârbu, după ce fiica ei a fost scoasă de pe lista cu repatriați: O vulnerabilitate pentru că are acest nume

Daciana Sârbu, după ce fiica ei a fost scoasă de pe lista cu repatriați: O vulnerabilitate pentru că are acest nume
Fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, Irina, ar fi fost scoasă în ultimul moment de pe lista pasagerilor unui avion care urma să o aducă din Emiratele Arabe Unite. Potrivit declarațiilor părinților, fata ar fi fost dată jos din autocarul care transporta copiii spre aeroport, rămânând ulterior la consulatul României din Emirate, până când familia a găsit sprijin din partea unor români aflați în zonă. Fosta parteneră a lui Ponta susține că Irina se afla deja pe lista copiilor care urmau să plece, însă situația s-a schimbat înainte de decolare.

Daciana Sârbu, revoltată din cauza situației

Daciana Sârbu a explicat că avionul avea 190 de locuri și că pe lista pasagerilor erau 28 de copii. Cu toate acestea, fiica ei nu a mai fost lăsată să plece. În plus, aceasta ar fi fost informată că motivul ținea de o „vulnerabilitate” asociată numelui fetei.

„Avionul are 190 de locuri, înțeleg că sunt 28 de copii, nu știu ce s-a întâmplat, decât că am fost anunțată că nu mai pleacă. Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate pentru că are acest nume”, a declarat ea, potrivit Antena 3 CNN.

Victor Ponta

Victor Ponta. Sursa foto: facebook / Victor Ponta

Explicațiile Ministerului de Externe

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a explicat că echipele consulare stabilesc prioritățile pe baza unor criterii clare, precum grupurile școlare cu copii neînsoțiți și cazurile medicale.

„Eu nu pot să confirm dacă echipa consulară a României a contactat persoane, într-un moment în care poate a sunat mai mulți cetățeni, nu știu cazul. Nu am intervenit să scoatem pe cineva”, a explicat Țoiu.

Țoiu a explicat că Irina Ponta a fost considerată copil neînsoțit, iar prioritate au avut copiii care erau însoțiți sau făceau parte din grupuri organizate.

Daciana și Victor Ponta, în centrul unui scandal

Ministrul de Externe a scris pe Facebook că apartenența politică a părinților nu influențează prioritizarea copiilor la repatriere. Oficialul a subliniat că, deși înțelege preocuparea părinților pentru siguranța celor mici, echipele consulare trebuie să respecte criteriile stabilite pentru situațiile de urgență. Acestea includ prioritatea acordată grupurilor școlare și cazurilor medicale cu risc ridicat, iar regulile nu pot fi modificate în funcție de solicitările individuale.

