Dacian Cioloş a impus în MAI o poliţistă pensionată, care are venituri uriaşe. Jurnaliştii site-ului ziaristii.com au dezvăluit că fostul premier ar fi implicat în numirea Irinei Alexe în MAI. Sursa citată subliniază că Irina Alexe este poliţistă pensionată şi membră PLUS.

La 42 de ani, ea va încasa 6.500 de euro pe lună, venituri care provin din pensie şi salariu. Numirea ei în funcția de secretar de stat în MAI a generat „iritare inclusiv în USR”.

Dacian Cioloş a impus în MAI o poliţistă pensionată

„Marea problemă a Irinei Alexe este că în 2016 (în timpul Guvernului Cioloș) s-a pensionat la 42 de ani din cadrul MAI, cu o pensie specială de 13.000 de lei. Acum a fost numită de USR PLUS, care militează pentru eliminarea pensiilor speciale!

Premierul Florin Cîțu a numit-o joi pe Irina Alexe în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Ea fusese propusă de USR-PLUS pentru această funcție în ministerul condus de Lucian Bode (PNL).

În 2016, Irina Alexe s-a aflat în centrul unui scandal public după dezvăluirea faptului că s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind de 13.000 de lei în acea perioadă. Între timp, pensia i-a crescut, fiind acum în jur de 15.000 de lei.

Uimitoarea ascensiune a Irinei Alexe

Irina Alexe a primit gradul de chestor (corespunzător generalului) la numai 35 de ani.

Ea este membră PLUS și a mai fost secretar de stat în MAI în Guvernul Cioloș.

Acum, Irina Alexe are un rol-cheie în PLUS: după anul 2018 a coordonat dezvoltarea în teritoriu a partidului, potrivit unui comunicat de presă. Mai mult, ea a contribuit în mod direct la derularea legală a campaniilor electorale ale PLUS ori ale Alianței USR-PLUS.

În acest moment, Irina Alexe cumulează salariul de secretar de stat (circa 17.000 de lei) cu pensia specială (circa 15.000 de lei) – ambele de la MAI. Totalul se ridică la 32.000 de lei pe lună (aproximativ 6.500 de euro), cu 18,5% mai mult decât câștigă președintele României, Klaus Iohannis (27.000 de lei / 5.500 de euro)”, se arată pe ziaristii.com