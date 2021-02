Dacian Cioloș cere PNL și UDMR să-l apere pe Vlad Voiculescu.

„Am încredere că Vlad Voiculescu vrea și poate să înceapă reforma adevărată a acestui sistem, dar îmi doresc o asumare clară și de la partenerii de guvernare, pentru că vor apărea cu siguranță piedici și oameni care vor încerca să se opună. Dacă întreaga coaliție își asumă reforma, celor care se vor opune le va fi mai greu să pună piedici”, a anunțat Dacian Cioloș pe FB.

Primul atac din coaliție la adresa lui Voiculescu a venit de la un deputat USR

Liderii și membrii coaliției de guvernare nu au părut sensibilizați de apelul șefului PLUS. “A fi ministru înseamnă să fii manager și să iei decizii, iar lui Vlad Voiculescu îi lipsesc tocmai aceste lucruri. Partea de PR și-o face foarte, foarte bine”, a comentat deputatul PNL Florin Roman.

De altfel, nu liderii PNL sau UDMR l-au criticat pe Vlad Voiculescu de când a preluat mandatul. Ci chiar colegul său de alianță politică, deputatul USR Emanuel Ungureanu care a declarat că „Dacă Vlad Voiculescu nu va face nimic, pleacă din minister”.

De când a preluat mandatul de ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu a fost foarte activ. Dar nu în problemele privind sistemul de sănătate. Ci în atacuri politice la adresa colegilor din coaliția de guvernare. Un exemplu ar fi atacul la adresa doctorului militar Valeriu Gheorghiță care conduce campania națională de vaccinare anti-covid.

Cioloș aplică principiul leninist: „Cine nu e cu noi, e impotriva noastră”

Pentru Dacian Cioloș, cine îl critică pe Vlad Voiculescu, indiferent că sunt partide politice, mass-media sau persoane publice, este un opozat al reformei. Exact ca în principiul invocat de Lenin pentru exterminarea opozanților săi politici: “Cine nu este cu noi este împotriva noastră”.

Clemența pe care o solicită acum președintele PLUS, Dacian Cioloș, de la partenerii de guvernare față de ministrul său este de înțeles. Vlad Voiculescu este supus de câteva zile unui tir de atacuri venite din societate, din sistemul de sănătate, din presă și din clasa politică pe motiv că nu se implică deloc în problemele sistemului pe care îl gestionează și că este preocupat doar de interese personale.

Ministrul Sănătății a fost cel care a pornit atacurile la adresa colegilor săi

Dacian Cioloș cere PNL și UDMR să-l apere pe Vlad Voiculescu. Surprinderea șefului PLUS este explicabilă și pentru faptul că Vlad Voiculescu s-a bucurat ani de zile de o campanie de imagine intensă, despre care s-a spus în spațiul public că este susținută de marea industrie pharma. Susținere care l-a protejat de orice fel de critici. Nimeni nu îl putea critica. Doar el putea contesta pe oricine.

Doar un exemplu recent: atacurile în valuri la adresa lui Nicușor Dan survenite chiar înainte ca acesta să fie nominalizat drept candidat al dreptei la alegerile pentru primăria Capitalei, poziție pe care o vizau Vlad Voiculescu și USR-PLUS. Atacurile s-au temporizat momentan, de când Vlad Voiculescu a fost numit ministru.

Sau atacul politico-electoral împotriva fostului ministru liberal al Sănătății, Nelu Tătaru, căruia Voiculescu i-a cerut solemn demisia din funcție după incendiul de la Piatra-Neamț din noiembrie 2020.

„Trebuie să luăm taurul de coarne. Reformele nu pot întârzia”

“Reformele nu mai pot întârzia și trebuie să luăm taurul de coarne până nu e prea târziu. Tragediile din spitalele României nu au început acum și nici nu se vor termina până când sistemul în întregime nu va fi schimbat din temelii. Mă aștept la ce e mai rău, pentru că situația nu stă într-o ordonanță de urgență, ci într-o reformare a sistemului”.

“Cred că e necesar să schimbăm modul în care ne raportăm din perspectivă politică la sistemul de sănătate care a fost politizat 30 de ani din dorința de a-l controla financiar, în primul rând. Știm prea bine cum s-au făcut achizițiile. Și câte dosare de corupție și trafic de influență s-au făcut în acest domeniu. Este evident că simplul fapt de a urmări din când în când cine e vinovat nu repară sistemul”.

„ Politicul să-și asume profesionalizarea managementului în sănătate ”

“Până când politicul nu își asumă profesionalizarea managementului în sănătate si eliminarea practicii de a numi șefi la spitale pentru a drena bani publici către acoliți, situația va continua la fel ca până acum. Este rușinoasă situația în care am ajuns. Dar am ajuns aici nu pentru că nu avem specialiști, am ajuns pentru că i-am umilit. Și i-am alungat și pentru că în locul lor am numit oameni de partid. Acum e momentul să schimbăm acest prost obicei”, a comentat pe FB Dacian Cioloș.

Bilanț ministru Voiculescu 2016: atac asupra sistemului de transplant din România

Analiza liderului PLUS asupra problemelor sistemului de sănătate din România este corectă. Dar nu este nouă. Publicul o reclamă de ani de zile. A reclamat-o și atunci când Dacian Cioloș a fost premier între anii 2015-2017. Și Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății în guvernul său. Ce a lăsat în urmă actualul ministru?

Filmul documentar “Colectiv” în care figurează ca salvator al tinerilor arși în incendiul din octombrie 2015 și atacul împotriva sistemului medical din țară care efectua operații de transplant. Efectul: bolnavii au fost obligați să plece în stăinătate pentru a putea fi operați, iar România a devenit furnizor de organe pentru sistemul medical din stăinătate.