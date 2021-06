Mai multe demisii au fost înregistrate în ultimele zile la postul de televiziune Antena 3, conform zvonurilor de pe piață. Patru reporteri și un editor și-au găsit de muncă în altă parte și urmează să se transfere la alte instituții media. Unii au plecat deja, alți urmează să o facă atunci când li se va termina preavizul.

Patru reporteri și un editor au dimisionat de la televiziunea Antena 3

Au demisionat de la postul Antena 3, Alina Sorocean, reporter pe politic, Andrei Grigore, reporter pe zona politică/eveniment, Narcis Popescu, cel care acoperea toată zona politică, Vlad Ungar, reporter pe zona economică şi reporter secundar pe Guvern şi editorul Diana Bobşea, conform informațiilor siteului paginademedia.ro.

Narcis Popescu lucra la Antena 3 din anul 2017 și anterior mai lucrase la Gândul. Acum, el va ajunge la postul Prima TV, conform sursei citate. Andrei Grigore a confirmat și el plecarea. Jurnalistul ar urma să se reorienteze către zona de comunicare politică, el momentan fiind în preaviz. A mai lucrat la Pro TV ca reporter de noapte, la Realitatea, la Observatorul Antenei 1 şi la Antena 3.

„Eu pur și simplu am oportunitatea de a lucra în alt domeniu”

„E o coincidență că plecarea mea vine pe valul celorlalte plecări. A fost o decizie pe care am luat-o foarte greu. Am lucrat în alte două televiziuni, ca reporter, înainte de Antena 3. Nicăieri nu am fost tratat mai bine decât am fost tratat la Antena 3. Aici am avut cea mai bună perioadă din punct de vedere profesional, lucru pentru care le mulțumesc tuturor colegilor.

Nu consider că Antena 3 este un loc din care să ai vreun motiv să pleci, dacă iți dorești să lucrezi în presă. Eu pur și simplu am oportunitatea de a lucra în alt domeniu, specific pregătirii pe care o fac în cursul anilor 2020-2022 la masterat”, a explicat Andrei Grigore pentru sursa citată.