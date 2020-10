Denise Rifai s-a întros în forță pe micile ecrane, iar emisiunea 40 întrebări se pare că are un succes rănsunător.

Potrivit datelor consultate de Capital.ro, prima ediție a emisiunii 40 de întrebări, cu Elena Udrea ca invitat, a spart audiențele. Emisiunea de la Kanal D a luat „fața” producțiilor PRO TV.

Sursa citată susține că, la nivelul publicului urban, emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D a avut un rating de 4,3 puncte, față de PRO TV care, a avut pe același tronson orar o audiență de doar aproximativ 3 puncte de rating.

În prima ediție a emisiunii 40 de întrebări, Denise Rifai a avut-o ca invitat pe Elena Undrea, unul dintre cele mai controversate personaje din politica românească.

Printre altele, Elena Udrea a ținut să clarifice unul dintre cele mai controversate gesturi pe care le-a făcut de-a lungul carierei sale: momentele în care își ducea mâna la nas.

„Unei persoane dragi mie, la vremea aceea, partenerului meu care se afla acasă și mi-a scris spunându-mi că mă vede la TV. Era un gest pe care îl stabilisem cu mult înainte, era copiat de la Celine Dion și soțul ei. Ei conveniseră că atunci când se aflau în public și departe unul de celălalt să își facă acest gest. Cumva, am stabilit să procedăm la fel și atunci m-am întors să îi fac semnul acesta că să știe că sunt bine”, a spus Elena Udrea aseară, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Elena Udrea a povestit despre perioada de detenție din Costa Rica

„Mie îmi este foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo, era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă… Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani în urmă, ne-am serbat 18 ani de relație, fiind în arestul central (…)Dorin mi-a trimis, printr-o doamna gardian, o felie de cozonac”, a mai spus Elena Udrea.

Relația dintre Elena Udrea și Traian Băsescu

Fostul ministru al Turismului a făcut precizări despre relația pe care a avut o cu Traian Băsescu. „Nu. Sunt o persoană foarte glumeață. Atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Adică, atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit după aceea încât mi-a părut rău că am făcut glumă respectivă.

Traian Băsescu este cel mai important om din viață mea, după părinții mei. Pentru că tot ce am realizat eu, în carieră mea politică, a fost datorită președintelui Traian Băsescu. Sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, așa cum au făcut și mulți, însă asta a fost tot”, a spus Elena Udrea.