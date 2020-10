Doar cu câteva zile înainte de marea premieră a emisiunii sale „40 de întrebări”, de pe Kanal D, Denise Rifai dezvăluia că fiecare întrebare este precedată de o „scurtă istorie” din viața invitatului său.

Rifai a mai spus că niciun invitat nu află întrebările în avans, iar unele dintre ele aduc în memoria celui intervievat amănunte din propria sa viața pe care le uitase. A fost și cazul Elenei Udrea, primul invitat al lui Denise Rifai.

„Vreau să-ți spun la Elena Udrea că m-a impresionat foarte tare că a avut curaj să vină la mine, nevorbind cu mine, nedorind să negocieze ceva și o să vedeți o femeie demnă, care are curaj și spune lucruri. O să vedeți o femeie care recunoaște că a greșit. Este un interviu care, dacă nu bun, să nu mă laud singură, dar interesant de urmărit.

În cadrul acestui interviu, le punem invitaților până și batjocura în față. Eu, ei (Elenei Udrea, n.e.) i-am pus-o. Am întrebat-o, de exemplu, cum suportă eticheta aceasta de corupt al României. Nu mă feresc de a fi eu în toată plenitudinea mea, cu diferența că stau pe un invitat, sunt doar eu cu el, mai bine de o oră. Sper să palcă, sper să fie o emisiune iubită. Eu îmi iubesc publicul atât de mult! Nu știu cât mă iubește el pe mine, dar publicul meu este viața mea. Și sper că îmi fac treaba bine. Și sper să fim Number One across the nation. Trebuie să fie cea mai bună emisiune”, a mai spus Denise Rifai.