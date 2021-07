Doliu în Hollywood. Milioane de fani sunt în lacrimi! Actorul scoțian Mike Mitchell, în vârstă de 65 de ani, s-a stins, în urma unei crize cardiace. Actorul se afla în vacanță, pe o barcă de agrement în Fethiye, Turcia, când a avut loc tragedia.

Celebrul actor din „Gladiator” şi „Braveheart” a murit

Mike Mitchell se afla în vacanță, pe o barcă de agrement din Fethiye, Turcia, când a suferit o criză cardiacă. Administratorul bărcii, Burak Ardahan, a chemat ajutoare, însă nimeni nu a mai putut interveni din cauză că bărbatul nu se mai afla în viață.

Trupul celebrului actor din „Gladiator” şi „Braveheart” a fost transportat ulterior la Institutul de Medicină Legală din Mugla, unde cadrele medicale vor investiga, cu ajutorul autopsiei, care a fost cauza exactă a decesului.

Managerul celebrului actor a făcut o declarație publică pentru presa internațională, cu privire la trecerea din viață a lui Mike Mitchell.

„A fost foarte greu de crezut… moartea subită a unui actor de talie internațională pe care l-am reprezentat, o persoană cinstită, un actor adevărat, un prieten adevărat. Dragul meu prieten, ne-ai întristat profund.

Am fost întotdeauna onorat să fiu managerul tău. Îi doresc răbdare soției tale, draga Denise Mitchell, și copiilor tăi. Să te cunosc și să îți câștig prietenia a fost de neprețuit. Dormi în lumină. Odihnească-se în pace”, s-a exprimat managerul lui Mike Mitchell.

Cine a fost celebrul actor Mike Mitchell

Mike Mitchell a debutat ca și culturist, câștigând titlul Mr. Universe și mai multe Campionate Mondiale de Fitness pentru Federația Mondială de fitness, dar și cinci titluri de Masters Mr. World, potrivit retetesivedete.ro.

În anul 2020, Mike Mitchell a primit Premiul Legenda vie a Federației Mondiale de Fitness, cel mai semnificativ premiu primit de celebrul actor.

În anul 1994, s-a apucat de actorie, alăturându-se distribuției Braveheart. Mike Mitchell a jucat în „Gladiator”, „The Planet”, „One Day Removals”, „City of Hell”, „Life on the Line” și „Emmerdale”.