Curtea Supremă a SUA a decis ca Lisa Cook să rămână, deocamdată, guvernator al Fed

Curtea Supremă a SUA a decis miercuri ca Lisa Cook să rămână, deocamdată, guvernator al Rezervei Federale, în ciuda eforturilor administraţiei Trump de a o demite imediat, notează The Associated Press și Reuters.

Într-o ordonanță scurtă și nesemnată, instanța supremă a anunțat că în ianuarie va audia argumentele privind încercarea președintelui Donald Trump de a o obliga pe Cook să părăsească Consiliul Fed.

Instanța va decide dacă menține sau nu hotărârea unei instanțe inferioare în favoarea lui Cook, în timp ce aceasta contestă concedierea.

În decembrie, judecătorii vor audia argumentele într-un alt proces legat de deciziile lui Trump de a concedia membri ai consiliilor care supraveghează agenții federale independente, cazul vizând dacă președintele poate înlătura acești funcționari.

Numită în funcție de Joe Biden, Lisa Cook rămâne pentru moment la conducerea Fed, după decizia de miercuri a Curții Supreme, care deschide o dispută juridică majoră privind prima încercare a unui președinte de a demite un oficial al băncii centrale, punând sub semnul întrebării independența instituției, notează Reuters.

La înființarea Fed, în 1913, Congresul a adoptat Federal Reserve Act, care prevedea protejarea băncii centrale de influențe politice, stabilind că guvernatorii pot fi destituiți de președinte doar „din motive întemeiate”. Legea nu definește însă acest termen, nu indică o procedură de demitere și nu a fost niciodată contestată în instanță.

Judecătorul districtual american Jia Cobb din Washington a decis pe 9 septembrie că acuzațiile lui Trump, potrivit cărora Lisa Cook ar fi comis o fraudă ipotecară înainte de a-și prelua funcția, acuzații pe care ea le respinge, probabil nu reprezintă motive suficiente pentru revocare în baza Legii privind Rezerva Federală.

Lisa Cook, prima femeie de culoare numită guvernator al Fed, l-a dat în judecată pe Trump în august, după ce acesta a anunțat că intenționează să o revoce. Ea susține că acuzațiile președintelui nu îi oferă acestuia temei legal pentru demitere și că reprezintă doar un pretext pentru a o înlătura din cauza poziției sale privind politica monetară.