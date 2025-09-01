Justitie Curtea de Apel a decis extrădarea în SUA a unui ucrainean







Curtea de Apel București a decizs extrădarea lui Nazarenko Yukii , cetățean ucrainean, în SUA. Acesta este acuzat că a dezvoltat și administrat platforma „OnlyFake”, un site care ar fi generat, cu ajutorul inteligenței artificiale, peste 10.000 de documente de identitate false, folosite în fraude financiare și scheme de spălare a banilor.

Curtea de Apel București a decis, luna trecută, extrădarea definitivă a ucraineanului Nazarenko Yurii către autoritățile judiciare din Statele Unite. Acesta și-a exprimat acordul pentru predare printr-o declarație dată la 21 august 2025, conform articolului 18 din Tratatul de extrădare dintre România și SUA.

Nazarenko a fost reținut și arestat provizoriu începând cu 13 iunie 2025. Pe numele său există un mandat emis de Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud din New York, care îl acuză de conspirație la fraudă, falsificarea documentelor de identitate și spălare de bani.

Legislația americană prevede pentru aceste infracțiuni pedepse ce pot ajunge până la 20 de ani de închisoare.

Ucraineanul a creat și administrat portalul „OnlyFake”, un site care genera documente de identitate false cu ajutorul inteligenței artificiale și al rețelelor neuronale. Contra unei sume de 15 dolari, utilizatorii puteau obține acte digitale extrem de realiste, precum pașapoarte, permise de conducere sau carduri de securitate socială.

Între 2021 și 2024, platforma ar fi emis cel puțin 10.000 de documente false, generând venituri de câteva sute de mii de dolari. Utilizatorii aveau posibilitatea să personalizeze datele introduse sau să lase sistemul să le genereze automat, inclusiv fotografii. Documentele puteau fi livrate sub formă de scanări ori fotografii, dificil de diferențiat de cele autentice. Acestea au fost utilizate în special pentru deschiderea de conturi bancare și portofele de criptomonede.

Investigațiile derulate de FBI au identificat mai multe legături directe între OnlyFake și Nazarenko Yurii. Printre probe se numără transferurile de criptomonede provenite din plățile clienților către conturile sale, asocierea între adresele de e-mail utilizate de serviciul clienți al platformei și cele personale, precum și istoricul de căutări online care demonstra implicarea sa în administrarea site-ului.

În august 2024, un investigator sub acoperire al FBI a primit inclusiv instrucțiuni de la un cont asociat OnlyFake privind modul în care documentele false puteau fi folosite pentru a deschide conturi la o bursă de criptomonede.

Nazarenko Yurii locuia în România din 2022, unde primise statut de refugiat, după izbucnirea conflictului militar provocat de Vladimir Putin în țara sa.