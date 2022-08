Cum vrea Vladimir Putin să forțeze mâna Europei. Gazul a devenit monedă de șantaj

Gazul a devenit noua monedă de șantaj a lui Vladimir Putin. Scopul principal al liderului de la Kremlin este să evite cu orice preț un embargo asupra petrolului rusesc.

Deși nu va recunoaște niciodată, dacă sancțiunea va deveni realitate, Rusia va pierde 50% din profituri. Potrivit experților, nu va putea redirecționa tot petrolul către statele din Asia indiferent de câte reduceri de preț este dispusă să facă.

Teama de embargo

Europa a renunțat deja la cărbunele rusesc. Din 10 august a intrat în vigoare un embargo în ceea ce privește importurile de astfel de resurse din Rusia.

Uniunea Europeană pregătește și un embargo total asupra petrolului rusesc, iar această măsură va afecta serios Rusia. Sancțiunea ar urma să se aplice din februarie 2023. Europa este o piață mare de desfacere, iar Vladimir Putin ia măsuri disperate pentru a evita un embargo. Nu va recunoaște însă niciodată că sancțiunile au lovit dur Rusia.

În încercarea de a scăpa de un embargo asupra petrolului, Rusia a diminuat treptat fluxurile de gaze către Occident și amenință că va întrerupe total livrările. Potrivit experților, o astfel de decizie ar lovi economia Rusiei, dar Putin speră că va reuși astfel să inducă teamă în rândul populației din Europa, iar oamenii să ceară ridicarea sancțiunilor.

În ultimul timp, în Ungaria, tot mai multe voci au cerut ridicarea sancțiunilor, Țara este depedentă total de petrolul și gazul rusesc și are încheiat un contract pe termen lung cu Gazprom.

Soluții alternative și economie

De anul viitor însă, susțin aceeași experți, Europa va diminua și mai mult dependența de gazul rusesc. Germania va deschide un prim terminal GNL până la sfârșitul acestui an, iar la începutul anului viitor îl va deschide al doilea. Germania este conștientă că nu va relua relațiile Rusia și nici măcar nu se mai așteaptă ca Nord Stream 2 să mai funcționeze vreodată.

Până când se va construi infrastructura necesară și se vor găsi surse de aprovizionarea alternative care să elimine complet nevoia de gaze din Rusia, țările europene trebuie să facă economie. Oamenii trebuie să reducă temperatura în locuințe și companii și să nu mai facă risipă de curent electric. Multe monumente și clădiri publice nu vor mai fi iluminate pe timp de noapte. În plus, toată lumea știe că de acum înainte gazul va fi mai scump, potrivit The New Voice of Ukraine.