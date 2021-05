Discriminare prin vaccinare în România? Florin Cîţu a declarat ce va face guvernul în perioada următoare, răspunzând și întrebărilor formulate de jurnațiști.

„Bună ziua, în şedinţa de guvern de azi am aprobat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care donăm încă 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Moldova şi am pregătit şi detaliile pentru a dona 100.000 de doze de vaccin în Ucraina.

Începând de săptămâna aceasta, putem să şi vindem doze de vaccin AstraZeneca în Republica Moldova. 200.000 de doze lunar, aceasta a fost discuţia cu Republica Moldova.

Tot în şedinţa de guvern de azi am aprobat Programul de convergenţă a României. E foarte important pentru că în acest moment avem strategia fiscal-bugetară, avem Planul de convergenţă, şi vom avea şi PNRR.

Toate sunt reforme pe care şi le asumă acest guvern. Sunt reforme în sistemul de pensii, salarizare, companii publice admnistraţie publică. Toate aceste reforme se regăsesc în acest program de guvernare.

Important, acest Plan de convergenţă apare înaintea aprobării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce arată că acest guvern doreşte reformă şi veţi vedea aceste reforme şi în PNRR.

Bineînţeles, la finalul şedinţei am avut o discuţie şi cu tot guvernul despre PNRR şi ceea ce o să discutăm săptămâna viitoare la Bruxelles. Şi le-am cerut încă o dată miniştrilor implicare directă în acest moment pentru a finaliza PNRR cât mai repede.

Discriminare prin vaccinare în România?

(n.r. – a fost întrebat dacă în cazul în care vor exista restaurante în care să meargă doar persoane vaccinate nu va fi vorba despre discriminare) „

Vineri o să fie comitetul interministerial şi acestea sunt propuneri. Propuneri pe care le vom discuta împreună cu Ministerul Sănătăţii, cu Ministerul Afacerilor Interne… Toţi miniştrii vor fi acolo şi vom vedea care vor fi, de fapt, soluţiile. Eu am spus cum aş vedea eu lucrurile şi acestea sunt propuneri.

Până la urmă există un mod de a motiva populaţia… Fiecare ţară are un mod de a motiva populaţia. Am văzut că şi Germania foloseşte acest model. Dacă şi Germania este ok să motiveze şi să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem să fim şi noi ok. Până la urmă, vaccinarea este singura soluţie de a scăpa de pandemie. Faptul că lumea se vaccinează… Cred că este normal, din punctul meu de vedere, ca o parte dintre restricţii să fie ridicate pentru cei care se vaccinează.

Primul-ministru a vorbit și despre implicarea artisților în campania de vaccinare. „

Bineînţeles că se face. Am văzut şi artişti care se vaccinează şi au anunţat că se vaccinează… Dar până la urmă nu este nevoie să vină guvernul să împingă pe toată lumea de la spate. Această vaccinare este un bun public. Avem doze disponibile, avem centre de vaccinare. Începând din acest weekend ne putem vaccina fără niciun fel programare, doar cu buletinul, şi în centrele în care avem Pfizer şi Moderna. Deci nu mai există nicio scuză să nu vaccinăm şi să revenim cât mai repede la vaccinare”, a continuat Florin Cîțu.

Cel mai bun stimulent, o viaţă fără mască

Premierul a fost întrebat despre statele care se confruntă cu lipsa interesului pentru vaccinare și despre faptul că SUA oferă stimulente precum bere sau ţigări cu marijuana.

„Guvernul oferă cel mai bun stimulent: revenirea la normalitate, la o viaţă fără mască în care putem călători liberi oricând, oriunde. Acesta este cel mai bun stimulent. Nu cred că putem oferi altceva mai bun decât atât.

Noi am oferit companiilor în România centre de vaccinare. Va mai fi o propunere pentru birourile companiilor – dacă toate persoanele sunt vaccinate acolo, să nu se mai poarte mască. Există aceste motivaţii şi în România. Vom vedea mai târziu dacă este nevoie şi de motivaţii financiare, dar eu cred că suntem responsabili şi vrem să revenim la normalitate cât mai repede”, a afirmat Cîțu.

El a mai fost întrebat dacă să ne aşteptăm la restricţii sau nu le va ridica îb cazul în care nu se va împlini ţinta de 5 milioane de persoane vaccinate.

„Exact, nu le vom ridica. Vom merge mai departe aşa cum este situaţia acum, dar eu nu cred. Eu cred că dorinţa românilor de a reveni la normalitate este mult mai mare şi ne vom vaccina şi vom trece de asta.

Avem certificat de vaccinare şi în România şi vom face Campionatul European pentru persoane vaccinate. Am avut discuţia cu organizatorii de evenimente, care au fost de acord şi toţi vor să facă aceste evenimente doar cu persoane vaccinate. Le-am prezentat acel evenimet-pilot din Spania, în care au fost doar persoane vaccinate. Este o altă propunere pentru a permite accesul şi la evenimente private de la 1 iunie”, a mai spus premierul.

Legile justiţiei nu vor mai fi abuzate

Platforma de înregistrare a vaccinării, a fost blocată aproximativ două ore. Iară reacția primului ministru: „Azi a fost o problemă cu prea multe persoane care au încercat în acest timp, peste 40.000. Este o platformă pe care am făcut-o anul acesta, nu este perfectă. Îmi cer scuze pentru acele persoane care au fost nevoite să aştepte. Dacă de vineri mergem şi ne înregistrăm, nu cred că vor mai fi probleme”.

Referitor la cursuri, șeful guvernului a explicat: „N-am discutat cu domnul ministru (n.r. – Sorin Cîmpeanu) care sunt condiţiile, dar cred că ar fi bine să avem tot personalul din învăţământ vaccinate”.

Această coaliţie este pe drumul cel bun şi trebuie să continue pe drumul celor bun. Am inversat efectul negativ al reformelor iniţiate în perioada 2017-2018.

Suntem în plin proces de reformă a legilor justiţiei. Ele se discută în coaliţie, dar cred că mergem în direcţia cea bună. Un singur lucru vă pot spune: legile justiţiei nu vor mai fi abuzate şi nu vom mai vedea ceea ce s-a întâmplat în 2017 şi 2018.

Dacă este o propunere, vom vede dacă va fi cazul împărţirii între vaccinaţi şi nevaccinaţi (pe modelul fumătorilor/nefumătorilor). Dacă s-ar putea, m-aş vaccina din nou, dar se pare că nu se poate.

Premierul și-a exprimat și punctul devedere în legătură cu uciderea ursului Arthur, cel mai mare urs din România şi UE, la o partidă de vânătoare.

„Am avut o discuţie cu domnul ministru. Înţeleg că există o anchetă. Se pare că nu toate informaţiile din spaţiul public sunt corecte)”, a spus Florin Cîţu, ale cărui declaraţii complete pot fi consultate în filmarea încărcată mai jos.