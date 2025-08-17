Social Cum stimulează un celebru colecționar de artă tinerii să meargă în muzee. Poți câștiga o lucrare semnată de Dali







Muzeul Național al Unirii Alba Iulia găzduiește o expoziție de grafică ce reunește lucrări semnate de unii dintre cei mai mari artiști ai secolului XX. Lucrările aparțin unuia dintre cei mai importanți colecționari de artă din România, avocatul George Șerban.

Expoziția „Reveritus Sum” reunește, în premieră pentru județul Alba, lucrări ale unor mari maeștri ai artei secolului XX Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse și Marc Chagall, Kandinsky, Moore, Ray, Vasarely, Zadkine, Magritte. Lucrările provin din prestigioasa colecție a avocatului George Șerban, unul din cei mai importanți colecționari de artă modernă din România.

Alături de lucrările maeștrilor expune și recunoscutul artist contemporan Zuzu Caratănase, într-un dialog artistic între modernitate și contemporaneitate.O lucrare semnată de Salvador Dalí va fi oferită publicului printr-o tombolă organizată de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, datorită generozității lui George Șerban.

Vizitatorii expoziției „Reveritus Sum”, găzduită de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, au șansa unică de a câștiga o cromolitografie originală, semnată de Salvador Dalí, oferită de colecționarul George Șerban. George Șerban a început să colecționeze artă pe când era student la drept, la București.

Colecția sa numără 5.000 de lucrări. Biroul de 650 mp al firmei de avocatură Șerban & Asociații a fost transformat într-o galerie de artă.George Șerban a fost judecăror, procuror , iar din 1991 e avocat. Ce a câștigat din avocatură a investit în artă. Organizează expoziții cu lucrările sale. Un omagiu pentru Brâncuși cu sculptură, un stand de artă japoneză la Muzeul de Artă din Ploiești...Acum expune la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.La fiecare expoziție,colecționarul dă o lucrare originală de artă la tombole. Face asta mai ales pentru a aduce elevii și studenții în muzee.

"Este fabulos să vezi un copil care a câștigat o lucrare pe care o pune la el în cameră. Sper să-și deschidă lumea și spre această zonă, le dau și cărți. La toate expozițiile am dat zeci și zeci de lucrări originale bune. Eu le cumpăr de ani de zile, în special din Statele Unite ale Americii, din Japonia și Europa. Am 2700 de lucrări în cea mai mare și, probabil, cea mai valoroasă colecție din țară. Cumpăr tot timpul...", explica George Șerban gestul său.

Lucrarea semnată de Dali, prezentă în expoziție, va fi acordată prin tragere la sorți. La finalul perioadei expoziției. Participarea este deschisă tuturor vizitatorilor, cu excepția angajaților muzeului și a membrilor familiilor acestora. Expoziția rămâne deschisă până în 16 noiembrie 2025 Intrarea este liberă.Organizatori expoziției : Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Societatea Civilă de Avocați „Șerban & Asociații” și Fundația Inter-Art Aiud.