Cum se simte fetița cu boala Wilson în urma transplantului de ficat. Ce spun părinții copilei: Nu există cuvinte de mulțumire

Fetița de 5 ani suspectată inițial de hepatită severă și diagnosticată cu boala Wilson după o lună de spitalizare a fost supusă, sâmbătă, 30 aprilie, unui transplant hepatic. Intervenția a fost realizată de o echipă de medici de la Spitalul Grigore Alexandrescu la Centrul de transplant hepatic din cadrul Institutului Hepatic Fundeni. Transplantul era singura șanșă la viață a fetiței.

„Criteriul major pentru care am decis transplantul rapid a fost partea de encefalopatie, deci afectarea creierului care, de obicei, este un criteriu de ireversibilitate în evoluția unor astfel de pacienți. Din punctul nostru de vedere, în acest moment, fetița este într-o stare stabilă cu ficatul implantat”, a declarat Dana Tomescu, șef secția ATI Institutul Clinic Fundeni, potrivit Antena 3.

Transplantul de cord a fost efectuat la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş. Pacienta din Giurgiu era în atenția medicilor și era trecută pe lista de așteptare pentru transplant. Ea s-a născut cu o boală de inimă, însă aceasta s-a manifestat abia la 12 ani și a evoluat spre tot mai rău, conform infoactual.ro.

Mama adolescentei de 16 ani a primit vestea vineri, când a fost sunată de la spital și i s-a spus că există un cord posibil compatibil.

Coordonatorul Secției de Terapie Intensivă Pediatrică și Transplant cardiac, doctor Sorin Pașcan a declarat pentru Radio România Actualități: „Este o fetiță de 16 ani, aflată în îngrijirea Secției de Cardiologie Pediatrică de ani buni de zile. Am profitat, evident, imediat de situație, am chemat-o, a venit de la Giurgiu. Până aici nu am avut nicio problemă, totul a decurs conform planului”.

Șeful clinicii, chirurgul Horațiu Suciu a spus că intervenția de prelevare a început în cursul dimineții, la Sfântul Gheorghe de o echipă din clinica din Târgu Mureș, apoi cordul a venit transportat de un elicopter SMURD. Intervenția a durat aproximativ 4 ore și jumătate.

Intervenția a fost un succes

Operația a decurs fără probleme, iar medicii speră să nu apară niciun fel de complicații. „Intervenția chirurgicală a decurs în condiții bune, condiții tehnice bune. După cum știți s-a făcut un split, gramajul lobului stâng care a fost recoltat a fost de 300 de grame, ceea ce ajunge perfect acestui copil care are 15 kg.

Urmează, în perioada următoare, să vedem dacă organismul fetiței acceptă acest ficat pentru că există și situația în care poate să fie o non-funcție primară sau o altă complicație. Să sperăm că nu va fi vorba despre așa ceva“, a spus și doctorul Vlad Brașoveanu, șef Secția Chirurgie Spitalul Clinic Fundeni, potrivit sursei citate.

Directorul agenției naționale de transplant, medicul Radu Zamfir, speră că în aproximativ un an astfel de intervenții pentru copii vor putea fi făcute și la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Salvată în ultimul moment

Părinții Rebecăi au trăit un coșmar în ultima lună. Soluția care i-a salvat viața micuței a venit în ultimul moment. Părinții unui adolescent aflat în moarte cerebrală au fost de acord să-i doneze organele și astfel au salvat mai multe vieți.

„Când ne-am dus la spital mi s-a spus că are o hepatită A. Ulterior am făcut multe teste și au spus că nu este, a ieșit negativ la mai multe tipuri de virusuri hepatitice. După două săptămâni, aproape trei, ni s-a spus că ar avea boala Wilson, dar nu este ceva sigur, și au repetat încă un test.

A fost greu, pentru că ea este mică, este firavă, este slăbită. Boala asta Wilson este genetică și s-ar putea să am și eu, dar nu se știe sigur. Și era mai bine să nu ia ficat de la mine și să pună la ea pentru că așa se agravau lucrurile și pentru ea și pentru mine”, a spus mama copilei.

Oamenii nu au cuvinte să își arate recunoștința. „Mulțumim foarte, foarte, foarte mult familiei donatorului, nu există cuvinte de mulțumire”, a spus tatăl Rebecăi, potrivit Antena 3. Cei doi mai au acasă o fetiță în vârstă de un an și jumătate.

„In seara zilei de 30 aprilie a fost realizat cu succes transplantul hepatic pediatric la fetita de 5 ani cu Boala Wilson si insuficienta hepatica.

Transplantul hepatic pediatric a fost realizat în cadrul Școlii de Chirurgie din cadrul Institutului Clinic Fundeni aflata sub îndrumarea domnului Prof.Dr.Irinel Popescu. Dupa transplant starea fetitei este stabilă, ea ramanand sub supraveghere in sectia de terapie intensiva 3 de la Institutul Clinic Fundeni.

Echipa chirurgicala si de ingrijire a fost compusa din specialisti de la Institutul Clinic Fundeni si de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Ministerul Sanatatii multumeste pentru colaborare si pentru reusita profesionala celor doua echipe medicale:

De la Institutul Clinic Fundeni

Prof.dr. Vladislav Brașoveanu – seful echipei chirurgicale

Dr.Dragos Zamfirescu

Dr.Ion Barbu

Dr. Alexandru Ristea

Dr. Florin Ichim

Dr. Razvan Lazea

Dr. Ovidiu Magdoiu

Dr. Stefan Andronic

Prof.dr.Dana Tomescu – seful echipei ATI

Conf.dr.Mihai Popescu

Dr.Alexandra Marcu

Dr.Mihai Simionescu

De la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu

Conf. Dr.Laura Balanescu

Dr. Dana Malureanu

Dr. Moga Andreea

Dr. Florin Rusu (ATI)

Dr. Alexandru Baetu (ATI)

Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu se afla in proces avansat de acreditare pentru realizarea unui Compartiment de transplant hepatic pediatric.

Aceasta presupune indeplinirea criteriilor referitoare la activitatea de transplant in domeniile resurselor umane, bazei materiale si cele operationale. Colaborarea cu specialistii de la Institutul Clinic Fundeni este esentiala pentru incheierea cu succes a acestui proces. Conf. dr. Laura Balanescu a fost desemnata coordonator al noului Centru de transplant hepatic pediatric.

Ministerul Sanatatii va acorda tot sprijinul necesar pentru acreditarea si functionarea cat mai rapida a acestui Centru, incat in cursul verii sa poata realiza primele transplanturi hepatice la copii din Romania”, se precizează într-un comunicat al medicilor.