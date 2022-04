Un băiat de 17 ani intrat în moarte cerebrală va salva mai multe vieți. Ficatul va ajunge la fetița de 5 ani diagnosticată cu boala Wilson

Medicii au prelevat, sâmbătă, organele tânărului de 17 ani care va fi donator de ficat pentru fetiţa de 5 ani internată la Institutul Fundeni cu Boala Wilson, suspectă inițial de hepatită severă de origine necunoscută. Boala Wilson este o tulburare genetică care provoacă stocarea excesivă a cuprului în organism, fapt care duce la insuficiență hepatică și leziuni multiple la nivelul altor organe.

Va salva mai multe vieți

Intervenția de prelevare a avut loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe. Inima va ajunge la o adolescentă de 16 ani cu insufiență cardiacă, internată la Târgu Mureș, iar rinichii la pacienți internați la Cluj. Băiatul de 17 ani din Sfântu Gheorghe a intrat în moarte cerebrală după ce a suferit un traumatism toracic. Familia, care este distrusă de durere, a ales însă ca el să poate salva alte vieți

„Noi suntem obişnuiţi cu astfel de situaţii mai complicate, tragice de multe ori, dar este mare lucru că se reuşeşte totuşi salvarea unui copil“, a declarat medicul, referitor la situaţia fetiţei de 5 ani internată la Fundeni cu Boala Wilson.

Operaţia de transplant hepatic se va efectua la Centrul de Transplant Hepatic Fundeni, astăzi, cel mai probabil începând cu ora 16.00. În sala de operaţie vor fi echipe atât de la Spitalul Clinic Fundeni, cât şi de la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” din Capitală. Fetița a fost transferată deja la Spitalul Fundeni.

Speranță pentru un pacient cu cancer

O echipă de medici de la Spitalul Colentina a prelevat și fragmente de os. Acestea vor fi folosite pentru salvarea unui pacient diagnosticat cu cancer.

„Suntem trei membri, eu sunt medic specialist, mai am două colege rezidente de an mare, mergem să prelevăm ţesut osos, mai exact un segment de femur, pe care o să-l folosim probabil la un pacient cu o patologie tumorală, unde practic o să înlocuim segmentul afectat de tumoră. Pacientul a fost internat la Colentina, i s-a făcut o biopsie, ştim sigur ce are, care este patologia, îl pregătim în vederea transplantului osos, faţă de celelalte transplanturi noi avem avantajul că putem să stocăm ceea ce prelevăm la minus 80 de grade, până la 5 ani”, a explicat pentru News.ro medicul Stefan Ciumeica de la Spitalul Colentina din Capitală.