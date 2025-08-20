Social Cum să pregătești grădina pentru toamnă. Ce plante sunt esențiale pentru sezon







Toamna este un moment-cheie pentru grădinari. După lunile calde de vară, grădina are nevoie de îngrijiri speciale pentru a face față temperaturilor scăzute. Recoltarea, pregătirea solului, plantările de sezon și protecția culturilor sunt pașii esențiali care asigură o grădină sănătoasă și productivă și în anul următor.

Prima sarcină înainte de instalarea frigului este recoltarea. Roșiile, ardeii, vinetele, dovleceii sau fasolea trebuie culese la timp, pentru a evita pierderile cauzate de temperaturile scăzute.

Fructele precum merele, perele și prunele trebuie culese atunci când au ajuns la maturitate, dar nu sunt supracoapte. Potrivit specialiștilor de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV), recoltarea la timp ajută la păstrarea calității și reduce riscul de boli.

Recomandare practică: depozitați legumele în spații răcoroase și bine aerisite, iar fructele în lădițe din lemn, pentru a preveni mucegăirea.

După recoltare, solul trebuie curățat de resturile vegetale și săpat ușor pentru aerisire. Aceasta previne apariția bolilor și a dăunătorilor care pot ierna în pământ.

Se recomandă aplicarea de compost sau gunoi de grajd bine descompus, pentru a îmbogăți solul cu nutrienți. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, fertilizarea naturală este cea mai bună metodă de a menține echilibrul ecologic și de a pregăti grădina pentru culturile viitoare.

Chiar dacă sezonul rece se apropie, toamna este momentul ideal pentru anumite plantări. Usturoiul și ceapa de toamnă se pun în sol încă din septembrie–octombrie, pentru a prinde rădăcini înainte de îngheț.

De asemenea, este perioada potrivită pentru plantarea pomilor fructiferi și a arbuștilor (meri, peri, vișini, coacăzi, zmeuri), dar și pentru semănarea salatei sau a spanacului, care pot rezista temperaturilor scăzute.

Sfat util: folosiți mulci natural (paie, frunze uscate) pentru a proteja răsadurile tinere.

Un pas esențial pentru grădinarii care nu vor să piardă recolta este protejarea culturilor împotriva înghețului. Se pot folosi folii de plastic, tunele sau sere mici pentru legumele sensibile.

Plantele perene, cum ar fi trandafirii sau lavanda, trebuie tăiate și acoperite cu pământ sau frunze uscate la rădăcină. În plus, pomii tineri pot fi protejați prin înfășurarea trunchiurilor cu materiale textile sau folii speciale împotriva rozătoarelor și a înghețului.

Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea recomandă verificarea periodică a protecțiilor, mai ales după ploi sau ninsori abundente.