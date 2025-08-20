Social

Cum să pregătești grădina pentru toamnă. Ce plante sunt esențiale pentru sezon

Cum să pregătești grădina pentru toamnă. Ce plante sunt esențiale pentru sezonSursa foto: dreamstime.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Toamna este un moment-cheie pentru grădinari. După lunile calde de vară, grădina are nevoie de îngrijiri speciale pentru a face față temperaturilor scăzute. Recoltarea, pregătirea solului, plantările de sezon și protecția culturilor sunt pașii esențiali care asigură o grădină sănătoasă și productivă și în anul următor.

Recoltarea fructelor și legumelor de sezon

Prima sarcină înainte de instalarea frigului este recoltarea. Roșiile, ardeii, vinetele, dovleceii sau fasolea trebuie culese la timp, pentru a evita pierderile cauzate de temperaturile scăzute.

Fructele precum merele, perele și prunele trebuie culese atunci când au ajuns la maturitate, dar nu sunt supracoapte. Potrivit specialiștilor de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV), recoltarea la timp ajută la păstrarea calității și reduce riscul de boli.

Recomandare practică: depozitați legumele în spații răcoroase și bine aerisite, iar fructele în lădițe din lemn, pentru a preveni mucegăirea.

Averea Nordis. Ce se întâmplă cu hotelurile și apartamentele contractate
Averea Nordis. Ce se întâmplă cu hotelurile și apartamentele contractate
Șeful DNA, Marius Voineag, atacat din cauza "Dosarului Coldea". Ce are de gând să facă
Șeful DNA, Marius Voineag, atacat din cauza "Dosarului Coldea". Ce are de gând să facă

Lucrările solului: pregătirea pentru sezonul rece

După recoltare, solul trebuie curățat de resturile vegetale și săpat ușor pentru aerisire. Aceasta previne apariția bolilor și a dăunătorilor care pot ierna în pământ.

Se recomandă aplicarea de compost sau gunoi de grajd bine descompus, pentru a îmbogăți solul cu nutrienți. Potrivit Agenției pentru Protecția Mediului, fertilizarea naturală este cea mai bună metodă de a menține echilibrul ecologic și de a pregăti grădina pentru culturile viitoare.

Ce plante se pun în grădină toamna

Chiar dacă sezonul rece se apropie, toamna este momentul ideal pentru anumite plantări. Usturoiul și ceapa de toamnă se pun în sol încă din septembrie–octombrie, pentru a prinde rădăcini înainte de îngheț.

De asemenea, este perioada potrivită pentru plantarea pomilor fructiferi și a arbuștilor (meri, peri, vișini, coacăzi, zmeuri), dar și pentru semănarea salatei sau a spanacului, care pot rezista temperaturilor scăzute.

 Sfat util: folosiți mulci natural (paie, frunze uscate) pentru a proteja răsadurile tinere.

Plante, foamete

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Cum protejăm culturile de frig

Un pas esențial pentru grădinarii care nu vor să piardă recolta este protejarea culturilor împotriva înghețului. Se pot folosi folii de plastic, tunele sau sere mici pentru legumele sensibile.

Plantele perene, cum ar fi trandafirii sau lavanda, trebuie tăiate și acoperite cu pământ sau frunze uscate la rădăcină. În plus, pomii tineri pot fi protejați prin înfășurarea trunchiurilor cu materiale textile sau folii speciale împotriva rozătoarelor și a înghețului.

Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea recomandă verificarea periodică a protecțiilor, mai ales după ploi sau ninsori abundente.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:04 - MApN a ridicat avioane Typhoon la granița cu Ucraina, după un atac cu drone
08:59 - Pavlova, desertul care încântă privirea și gustul. Ingredientul care schimbă consistența bezelei
08:49 - Zeci de autorizații de securitate, retrase în SUA
08:43 - Deprinderea de a fura nu dispare nici pe timp de criză
08:32 - Averea Nordis. Ce se întâmplă cu hotelurile și apartamentele contractate
08:22 - Cod galben de ceață în mai multe județe din țară. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM

Proiecte speciale