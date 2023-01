Cum reușește Irina Fodor să își păstreze silueta de invidiat. „Mănânc și pizza și shaorma”

Irina Fodor nu a spus niciodată nu tentațiilor culinare și niciodată nu a ținut vreo dietă pentru a scăpa de kilogramele în plus. De asemenea, spune că ar fi vrut să meargă mai des la sală, însă timpul nu-i permite întotdeauna.

Irina Fodor, siluetă de invidiat la 33 de ani

„Nu fac nimic pentru a arăta așa. Nu am avut niciodată vreo problemă cu greutatea neapărat. Dacă este să fac ceva pentru mine acum aș mai merge la o sală din când în când doar că nu am timp. În rest mănânc cum mănâncă oamenii normali, nu am un regim alimentar special. Mănânc și pizza și shaorma”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

Irina Fodor nu o duce rău nici pe plan financiar, după ce în ultima perioadă a fost implicată în mai multe proiecte în televiziune. Aceasta a înlocuit-o pe Gina Pistol în emisiunile de la Antena 1, cum ar fi Chefi la cuțite sau America Express.

Aceasta a fost plătită de Antena 1 cu 10.000 de euro pe lună pentru a prezenta emisiunea America Express. Filmările se desfășoară pe o perioadă de 10 săptămâni, deci conform calculelor, bruneta a plecat acasă cu aproximativ 25.000 de euro, potrivit Cancan.

Care este relația dintre Irina Fodor și Gina Pistol

Deși mulți credeau că Irina Fodor nu se înțelege cu Gina Pistol pentru că i-a luat locul, nu este deloc așa. Irina Fodor a declarat că se înțelege foarte bine cu fosta prezentatoare și că nu există rivalitate în viața reala. „Știi ce am observat? Pe internet intră oamenii uneori să îmi spună și să facă comparație. Dar în viața reală niciodată. Când mă opresc, vor să facem poze, mă întreabă una, alta.

Pentru fani, în online, probabil, (n.r. dacă sunt rivale) în viața de zi cu zi, n-are nicio legătură… Nimic cu nimic. Doar că așa s-a rostogolit povestea… Cine suntem noi să o oprim?”, a spus prezentatoarea TV.